Uutuuskirja uranuurtaja-arkkitehti Wivi Lönnistä

Andy Freebergin valokuvateos näyttää taidemaailman hämmästyttävistä näkökulmista 22.3.2022 11:48:33 EET | Tiedote

Yhdysvaltalaisen Andy Freebergin hämmästyttävät, surrealistisen humoristiset ja ilkikuriset valokuvat taidemaailmasta on koottu kirjaksi. Freeberg on veitsenheittäjän tarkkuudella valinnut valokuviinsa uskomattomilta ja epätodelliselta vaikuttavia ohikiitäviä hetkiä, joita on usein lähes mahdotonta uskoa lavastamattomiksi.