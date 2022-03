Uutuusmallisto yhdistää retkeilyn ja pyöräilyn – Fjällräven yhteistyöhön Specializedin kanssa

Mallistossa yhdistyvät pyöräilymerkki Specializedin vahva tekninen osaaminen ja ekologinen lähestymistapa pyöräilyyn sekä Fjällrävenin perinne valmistaa ajattomia ja vastuullisia retkeilytuotteita. Ensimmäinen osa mallistosta on tarkoitettu seikkailuihin kotikulmilla. Se sisältää muun muassa uudenlaisia pyöräilyyn ja ulkoiluun tarkoitettuja vaatteita ja varusteita.

Pyörään kehitellyn ainutlaatuisen S/F The Cool Cave -säilytysjärjestelmän keskiössä on uudenlainen S/F Cool Cave -kuljetuskotelo, jonka voi kiinnittää kätevästi joko pyörän eteen tai taakse. Sitä voi käyttää tavaroiden säilyttämiseen sellaisenaan tai sen sisään voi sujauttaa mallistoon kuuluvan S/F Cave Pack -repun tai S/F Cave Tote -laukun. Lisäksi kuljetuskoteloon on saatavilla kansiosa, S/F Cave Lid Pack, jota voi käyttää myös laukkuna.

Mallistoon kuuluu muun muassa S/F Räven Anorak, johon inspiraatiota on saatu Fjällrävenin klassisesta Räven-takista. Perinteikkääseen designiin yhdistyy Specializedin tekninen osaaminen. Anorakin etupuoli on kestävää ja tuulenpitävää G 1000-materiaalia. Selässä ja takin alaosassa on joustavaa stretchiä, ja takin hihat on muotoiltu erityisesti pyöräilyyn optimaalisiksi. Anorakki sopii liikkumiseen ja pyöräilyyn niin luonnossa kuin kaupungissa. Lisäksi mallistoon kuuluu merinovillaisia t-paitoja ja sukkia, kalastajanhattu, lippis ja printtikuvioitu huivi.

Yhteistyön kantava teema on The Great Nearby, joka on oodi seikkailuille ja lähiluonnolle. Vaate- ja varustemalliston ensimmäinen osa on suunniteltu lähiluontoon ja urbaaneille kaupunkiretkille. Lähiluontoon päästäkseen tarvitsee vain luotettavan pyörän ja muutamia monikäyttöisiä varusteita, jotka sopivat yhtä hyvin niin hiekkateille kuin toimistoonkin. Myöhemmin keväällä julkaistava malliston toinen ja teknisempi osio Into the Great Nearby keskittyy pidemmille retkille ja gravel-pyöräilyyn. Malliston tuotteet ovat saatavilla 18. toukokuuta.

Ensimmäiset malliston tuotteet tulevat myyntiin Fjällrävenin verkkokauppaan ja valikoituihin Partioaitan myymälöihin 15. maaliskuuta.