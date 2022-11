Väärin toivuttu!

Opioidiriippuvuus on krooninen aivosairaus. Ymmärrys tästä on viime vuosina lisääntynyt kiitettävästi. Mutta sitten yksimielisyys tuntuukin loppuvan. Siihen, miten tähän sairauteen tulisi suhtautua, näyttää olevan yhtä monta mieltä kuin on miestäkin, kirjoittaa Diakonissalaitoksen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisylilääkäri Outi Kuikanmäki.

Yleensä terveysongelmaa aletaan ensin hoitaa omahoitona. Kakkostyypin diabeteksessa omahoito tarkoittaa liikuntaa, painonpudotusta ja huomion kiinnittämistä ravitsemukseen. Jos näillä keinoin ei saavuteta hoitotasapainoa, avuksi tulee terveydenhuolto. Tuolloin lääkäri määrittää tarvittavat hoitotoimenpiteet, jotka useimmiten tarkoittavat lääkehoitoa. Opioidiriippuvuuteen sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että kun huumeiden käyttö alkaa riistäytyä käsistä ja henkilöllä on motivaatiota tehdä asialle jotain, alkaa omahoito. Riippuvuudessa omahoito tarkoittaa käytön vähentämistä tai lopettamista ja tuen löytämistä. Henkilö voi hakeutua itseapuryhmiin, välttää käyttäjäkavereita tai tukeutua raittiimpiin ystäviin. On myös kokonaisia hoito-ohjelmia, jotka perustuvat itseapumenetelmiin, vaikka niitä järjestetään ohjattuna toimintana. Jos näillä keinoin ei saavuteta riittävää hoitotulosta, tarvitaan terveydenhuollon apua. Opioidiriippuvuudessa tämä tarkoittaa Käypä hoito -suosituksen mukaisesti opioidikorvaushoitoa. Opioidiriippuvuudesta kärsivän henkilön aivojen kemiassa tapahtuu muutoksia, jotka osaltaan estävät häntä pärjäämästä ilman kehon ulkopuolelta tulevia opioideja. Korvaushoitolääkkeillä korvataan tämä fysiologinen vaje. Korvaushoitoon kuuluu aina lääkehoidon lisäksi psykososiaalista tukea. Lääkehoito sinänsä ei paranna ketään, mutta kun aivojen toimintaa saadaan tasapainotettua korvaavalla lääkehoidolla, pystytään psykososiaalisen hoidon avulla edistämään päihdekäytöstä irtautumista. Todennäköisyys kestävälle huumekäytöstä irtautumiselle on korvaushoidossa monin verroin parempi kuin ilman korvaushoitolääkitystä, koska käyttöä jatkava huumeen himo saadaan sopivalla lääkehoidolla sammutettua. Korvaushoidon tavoitteena voi Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti olla joko päihteettömyys ja toipuminen tai elämänlaadun parantuminen ja haittojen vähentyminen. Osalla opioidiriippuvaisista elämän perusrakenteet ovat vuosikymmenien käytön seurauksena kadonneet, tai niitä ei koskaan ole ollutkaan aikaisin nuoruudessa aloitetun päihdekäytön vuoksi. Tällöin päihdekäytöstä irtautuminen kokonaan on hyvin haastavaa ja monelle epätodennäköistä. Silloin tyydytään siihen, että sairaudesta aiheutuvat haitat itselle ja yhteiskunnalle ovat mahdollisimman vähäiset. Tärkeintä on, että elämän laatu paranee, eikä henkilö ajaudu rikoksiin tai esimerkiksi saa veriteitse tarttuvia tauteja. Ammattitaitoa on kannustaa asiakasta saavuttamaan juuri itselle sopiva lopputulos. Paineen luominen ja lääkkeettömyyteen painostaminen johtavat helposti ennenaikaiseen hoidosta irtautumiseen, ja sitä kautta usein valitettavasti uuteen katukäyttökierteeseen. Osalla päihderiippuvuudesta kärsivistä on hyvät edellytykset toipua, hankkia koulutusta ja päästä työelämään. Toipuminen päihderiippuvuudesta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lääkehoito tulisi lopettaa. Kuntouttavassa korvaushoidossa hoitotavoite on päihteettömyys ja tavallinen elämä lääkehoidon avulla. Korvaushoitoasiakkaat elävät hyvää arkea, vaikka käyttävätkin krooniseen sairautensa säännöllistä lääkettä. Näinhän tekevät myös verenpainetautipotilaat ja diabeetikot. Osalla korvaushoitoa saavista aivokemia toipuu vähitellen vuosien kuluessa niin, että korvaava lääkehoito voidaan hitaasti asteittain lopettaa. Tämä ei kuitenkaan ole hoidon tavoite, koska aivojen toipumiskykyyn ei voida ulkopuolisilla keinoilla vaikuttaa. Joskus päihdepalveluiden sisältäkin nousee kritiikkiä korvaushoitoa kohtaan. Jostain kumpuaa ajatus, että lääkehoidon turvin toipuva on huonompi ihminen kuin ilman lääkkeitä toipuva. Esimerkiksi diabeetikoille ei luoda kohtuuttomia odotuksia lääkehoidon lopettamisesta, mutta opioidikorvaushoidon kritisoijat korostavat lääkkeettömyyttä toipumisen hyvyyden mittana. Samaan aikaan myönnetään, että opioidiriippuvuudessa on kyse sairaudesta, mutta halutaan silti määrittää, että tämän sairauden hoitamiseksi tulee aina riittää omahoito. Näin toki voisi ollakin, jos jokainen käyttäjä havahtuisi ongelmiinsa riittävän ajoissa ja haluaisi heti elämäänsä muutoksen. Samaa voidaan tietenkin sanoa kakkostyypin diabeteksen ja verenpainetaudinkin hoidossa: Moni pärjäisi ilman lääkehoitoa, jos laihduttaisi ajoissa ja muuttaisi täysin elämäntapansa. Näin vain ei useinkaan tapahdu. Kuitenkin olennaisinta on, että taudin hoitotasapaino on hyvä, lääkkeillä tai ilman, sekä opioidiriippuvuudessa että diabeteksessa. Väärin sammutettu, sanoi vanha palopäällikkö, kun tulipalo oli tukahdutettu eri tavalla kuin oppikirjoissa lukee, mutta sammumaan saatu, yhtä kaikki. Toivottavasti en enää koskaan kuule päihdepalveluissa tai muuallakaan ajatusta, että joku potilas on väärin toipunut, koska hän on opioidikorvaushoidossa. 