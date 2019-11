Vaasaan avataan artesaaniburgeriravintola Social Burgerjoint

Vaasaan avataan perjantaina 15.11. Social Burgerjoint -yhteisön kahdeksas ravintola. Social Burgerjoint on palkittu burgeriravintola, jonka on perustanut Master Chef Suomi -voittaja Pikkis Tuomonen.

Social Burgerjoint laajentaa ravintolayhteisöään merkittävästi tänä vuonna. Tänä vuonna on avattu kolme uutta ravintolaa. Huomenna perjantaina yhteisön kahdeksas ravintola avataan Vaasaan.

Palkitun burgeriyhteisön käsintehdyt artesaaniburgerit ovat burgereiden parhaimmistoa. Social Burgerjointin Brookdale-burgeri valittiin Euroopan parhaaksi syyskuussa järjestetyssä European Street Food Awardsissa. Voittoisa Brookdale sisältää kotimaisen naudanlihapihvin, cheddarjuustoa, bearnaisemajoneesia ja pikkelöityä punasipulia briossisämpylän sisällä. Sama burgeri valittiin kesäkuussa järjestetyillä, Suomen ensimmäisillä Burger lovers -festivaaleilla parhaaksi lihaburgeriksi.

”Vähemmän on enemmän. Burgerimme makumaailma on hiottu huippuunsa ja olemme valinneet kaikkiin listallamme oleviin burgereihin parhaimmat raaka-aineet. Konsepti on yksinkertainen. Mitään salaisia reseptejä meillä ei ole, vaan pääosassa on aina pihvi. Tämä on valitettavan usein unohtunut artesaaniburgeritrendissä. Olemme innoissamme, että saamme nyt tarjoilla burgereitamme myös Vaasassa”, Social Burgerjointin luova johtaja ja The Burgermeister Pikkis Tuomonen sanoo.

Festareita kiertäneestä ruokarekasta taipaleensa aloittanut Social Burgerjoint on kasvanut lyhyessä ajassa burgeriketjuksi, jonka ravintoloita löytyy Vaasan lisäksi Lahdesta, Haminasta, Porvoosta, Keravalta ja Helsingistä. Vaasan ravintola avataan osoitteessa Hovioikeudenpuistikko 15 A. Ravintola on auki maanantaista torstaihin klo 10.30–21.00, perjantaisin ja lauantaisin klo 10.30–23.00 ja sunnuntaisin klo 11–20.

”Uusia ravintoloita avataan, kun sopivan sijainnin lisäksi löydämme toimintaa pyörittämään kanssamme samat unelmat jakavat, intohimoiset tekijät. Vaasan ravintolaa ryhtyy vetämään ravintolapäällikkö Teemu Koitto”, Tuomonen lupaa.