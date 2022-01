Vaasan kaupungilla avoinna 446 kesätyöpaikkaa - haku auki helmikuun ajan

Vaasan kaupungilla on nuorten kesätöihin viisi erillistä hakua: 14–15-vuotiaille, 16–17-vuotiaille ja 18–29-vuotiaille, lisäksi korkeakouluopiskelijoille sekä vammais- ja erityisnuorille on oma hakunsa. Tavoitteena erillisillä hauilla on löytää mahdollisimman monelle nuorelle sopiva kesätyöpaikka.

– Kehitämme jatkuvasti erilaisia tapoja työllistää nuoria, jotta mahdollisimman moni saisi työtä. Tulevana kesänä uutena palveluna on Mun eka duuni -Mitt första jobb – palvelu, jossa tuetaan työnhaussa nuoria, joilla on haasteita löytää itse ensimmäistä kesätyöpaikkaansa. Näitä paikkoja etsitään kaupunkiorganisaation lisäksi muilta työnantajilta. Lisäksi tulevassa kesätyöhaussa nostetaan nuorten ikäraja 29-vuotiaisiin, minkä toivotaan lisäävän erityisesti korkeakouluopiskelijoiden hakemista kaupungille ja edistävän myöhemmin korkeakouluopiskelijoiden juurtumista kaupunkiin, kertoo työllistämisvastaava Helena Nurmikoski.

Tänä vuonna kesätöihin haetaan muun muassa liikuntakavereita, digitutoreita, kesäkirjastokaveria ja kesäsomettajia. Suurimpia työllistäjiä ovat päiväkodit, viheralueyksikkö, kirjastot ja museot. Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yksiköt siirtyivät osaksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää 1.1.2022. Terveys- ja hoitoalan kesätyöpaikat löytyvät hyvinvointikuntayhtymän sivustolta: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Vuoden 2022 kesätyöpaikat ovat haettavissa 1.2.–28.2.2022 välisenä aikana osoitteessa www.kuntarekry.fi. Päätökset kesätyöntekijöistä tehdään 31.3. mennessä. Myös kesätyöpaikkaa ilman jääneille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 15.4. mennessä.





Tukea urheilijalupauksille ja nuorille yrittäjille

Vaasa jatkaa myös nuorten vaasalaisurheilijoiden työllistämistä stipendeillä, jotka mahdollistavat harjoittelun ja kilpailemisen kesän aikana. Työllistämisstipendit myönnetään valmentajien Vaasanseudun Urheiluakatemialle lähettämien ehdotusten perusteella.

– On tärkeää mahdollistaa nuorille urheilijoille täysipainoinen harjoittelu ja samalla antaa kokemus kesätyöstä maksettavasta palkasta. Jokainen muistaa oman ensimmäisen palkkansa, tässä toteutuu se vaasalaisille urheilijoille, iloitsee Nurmikoski.





Yrityksille tarjolla Kesäduuniseteleitä

Nuorella on yhdessä yrityksen tai yhdistyksen kanssa mahdollisuus hakea Kesäduuniseteliä. Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15–29-vuotiaan nuoren. Seteliä voi hakea 1.4.- 31.5.2022. Vaasan kaupungin sähköisessä asioinnissa https://asiointi.vaasa.fi/.

Tietoa Vaasan kaupungin kesätöistä ja Kesäduunisetelistä: www.vaasa.fi/kesätyö