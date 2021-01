Vaasan kaupungin lukiot sekä Vamia siirtyvät etäopetukseen

Kaksi koronatartuntaa kotouttamispalveluissa 25.1.2021 16:21:29 EET | Tiedote

Vaasan kaupungin kotouttamispalveluissa on todettu kaksi erillistä koronavirustartuntaa. Ensimmäisestä tartunnasta on tieto saatu 22.1. ja toisesta tartunnasta 24.1. Tartunnat on todettu henkilökuntaan kuuluvilla. Altistuneet henkilökuntaan kuuluvat ja asiakkaat on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.