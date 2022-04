Vaasan kaupunginteatterin tuleva näytäntövuosi vie juurille

Irmeli - kummitusseikkailu kutsuu koko yleisön leikkimään

Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuoden syyskauden avaa hauska ja toivoa pursuava lastennäytelmä Irmeli - kummitusseikkailu, joka saa ensi-iltansa 3.9.2022. Näytelmässä Vaasan kaupunginteatterissa on tehty suursiivousta ja teatterin varasto on jouduttu väliaikaisesti siirtämään Julia-näyttämölle. Näyttämömestari Kaunokki on tulossa töihin tavalliseen tapaansa, siivoamaan hiukan pölyttynyttä varastoa, mutta katsomo onkin täynnä väkeä! Ja hetkinen, onko näyttämöllä joku muukin? Kuka ihme on Irmeli? Lempeän lastennäytelmän ohjaa Emma Mattila (vier. / TeaK) ja lavastuksesta ja pukusuunnittelusta vastaa Riku Suvitie (vier. / TeaK). Teos tehdään yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa. Esitys kutsuu yleisön leikkimään ja toivottaa tervetulleeksi ennen kaikkea 4-8 –vuotiaat katsojat.

Suurien tunteiden kaupunkisinfonia West Side Story

Syksyn toisena ensi-iltana nähdään tänä vuonna 65-vuotisjuhliaan viettävä ikoninen ja rakastettu musikaali West Side Story. 50-luvun New Yorkiin sijoittuva musikaali kertoo tarinan kahdesta nuorisojengistä Jetseistä ja Sharkeista, jotka puolustavat reviirejään ja etsivät itseään. Suurkaupungin sykkeessä kahden vastakkaisen jengin nuoret Maria ja Tony kohtaavat eikä mikään voima voi estää heitä rakastumasta. Pystyvätkö jengit hyväksymään rakkauden? William Shakespearen näytelmään Romeo ja Julia pohjautuva West Side Story on kertomus kohtaamattomuudesta ja rakkaudesta. Teos on suurien tunteiden, upean musiikin ja villin tanssin juhlaa.

Jerome Robbinsin alkuperäisideaan perustuvan teoksen on käsikirjoittanut Arthur Laurents. Teoksen musiikin on säveltänyt Leonard Bernstein ja sanoittanut Stephen Sondheim. West Side Storyn Vaasan kaupunginteatterille ohjaa teatterinjohtaja Seppo Välinen. Musikaalin kapellimestarina työskentelee Sauli Perälä. Koreografiasta vastaa Reija Wäre (vier.), joka on toiminut koreografina niin teatterissa, nykytanssiteoksissa kuin tv- ja elokuvatuotannoissa. Teoksen lavastuksesta vastaa Teppo Järvinen (vier.), joka on lavastanut lukuisia kantaesityksiä, musikaaleja ja oopperoita näyttämöille ympäri Suomen. Pukusuunnittelijana teoksessa toimii Paula Varis ja äänisuunnittelijana Niklas Nybom. Teoksen rakastettujen musikaalisävelmien, kuten Maria, Tonight ja Somewhere, pyörteisiin johdattaa muhkea 11-henkinen orkesteri. West Side Story lumoaa Romeo-näyttämöllä 17.9.2022 alkaen.

Koivu ja tähti sukeltaa tanssiin ja fyysiseen teatteriin

Koivu ja tähti –esitys kertoo Sakari Topeliuksen klassisen ja tunnetun sadun tanssin ja fyysisen teatterin keinoin. Sadun suomenkielinen käännös on Aatto Suppasen. Tarinan poika ja tyttö on ison vihan aikaan viety vieraaseen maahan. Rauhan tultua sisarukset päättävät lähteä etsimään kotimaataan ja kotipihaansa, jossa iltaisin kirkas tähti tuikkii koivun oksien lävitse. Ajankohtaisen teoksen ohjauksesta ja koreografiasta vastaa vaasalainen tanssitaiteilija ja koreografi Carl Knif (vier.), joka on Carl Knif Companyn perustaja ja taiteellinen johtaja. Koivun ja tähden lavastus ja pukusuunnittelu on Paula Variksen käsialaa ja äänisuunnittelijana teoksessa toimii Niklas Nybom. Nuorille ja aikuisille suunnatun teoksen ensi-ilta on Julia-näyttämöllä 22.10.2022.

Vauhdikas farssi Puhtaana käteen tempaa katsojan mukaansa

Syyskauden toinen ensi-ilta suurella näyttämöllä koittaa 4.11.2022, kun ensi-iltansa saa Michael Cooneyn posketon farssi Puhtaana käteen. Vauhdikkaassa farssissa Erkki Lehtinen on tehtaillut sosiaalitukia keksittyjen henkilöiden nimissä ja sotkenut vyyhteen mukaan myös vuokralaisensa Visan. Erkillä ja Visalla riittää tekemistä, kun he yrittävät estää totuutta paljastumasta, yhä pöljemmin keinoin ja selityksin. Ohjaajana vierailee Riku Innamaa, joka ohjasi Vaasan kaupunginteatterille syksyllä 2020 ensi-iltansa saaneen kiitellyn Kissani Jugoslavia –näytelmän. Teoksen pukusuunnittelusta vastaa Kristiinankaupungissa asuva pukusuunnittelija Timjami Varamäki (vier.) Näytelmän lavastus on Maria Antmanin käsialaa.

Maa viimeistelee teatterin syyskauden

Syyskauden viimeinen ensi-ilta Maa on pelkistetty, kehollinen ja koskettava teos, jolle liike ja musiikki antavat ainutlaatuisen muodon. Mitä tapahtuu, kun kymmenen nuorta ihmistä astuu näyttämöllä löytääkseen yhteisen maan unelmille, läsnäololle ja kohtaamiselle? Teoksen ohjauksesta ja koreografiasta vastaa kirjailija, ohjaaja ja koreografi Hanna Brotherus (vier.). Teoksen lavastus ja pukusuunnittelu on Reeta Tuoresmäen (vier. / Teak) käsialaa. Säveltäjänä ja äänisuunnittelijana teoksessa toimii Johannes Brotherus. Maa on yhteistuotanto Vaasan kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, Vaasan kansalaisopisto Alman sekä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa. Teos saa ensi-iltansa 19.11.2022 Julia-näyttämöllä.

