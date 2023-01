Vaasan yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin ennätykselliset 4 834 hakemusta

Vaasan yliopiston kansainväliseen maisterihakuun tuli yhteensä 4 834 hakemusta, mikä on lähes 290 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Haku päättyi keskiviikkona 18.1.2023.

Suosituin ohjelma oli Master's Programme in International Business, johon tuli yhteensä 942 hakemusta. Toiseksi eniten hakemuksia (709) sai Master's Programme in Industrial Management ja kolmanneksi eniten hakemuksia (683) Master's Programme in Finance.

Eniten suosiotaan prosenttimääräisesti kasvatti Master's Programme in Industrial Management, johon tuli 709 hakemusta, kasvua edellisvuoteen nähden 340 prosenttia. Toiseksi eniten hakijamäärä kasvoi Master's Programme in Smart Energy –ohjelmassa, joka sai 575 hakemusta, kasvua lähes 316 prosenttia.

Haussa oli tänä vuonna myös kaksi uutta DI-tutkintoon johtavaa ohjelmaa, Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava Sustainable and Autonomous Systems, ja Seinäjoella toteutettava Strategic Project Management. Molemmat yllättivät suosiollaan, ja hakijoita uusiin ohjelmiin oli yhteensä lähes tuhat.

Suurin osa kansainvälisiin maisteriohjelmiin saapuneista hakemuksista tuli EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Eniten hakemuksia tuli Pakistanista, Bangladeshista, Nigeriasta ja Sri Lankasta. Suomalaisten hakijoiden määrä laski edellisvuodesta, hakijoista 8,5 % oli suomalaisia.

Vaasan yliopisto tavoittelee voimakasta kasvua kansainvälisten opiskelijoiden määrässä. Tavoitteena on nostaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Tänä vuonna kansainvälisiin maisteriohjelmiin järjestettiin sekä yhteishaku 4.-18.1.2023 että jatkuva haku, joka on käynnissä 31.5.2023 saakka. Jatkuvassa haussa voi hakea vain ulkomailla suoritetulla tutkinnolla.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan kevään aikana, minkä jälkeen opiskelijat ilmoittavat, ottavatko he opiskelupaikan vastaan. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Lisätietoja:

Katariina Kempus, asiantuntija, kansainväliset asiat, puh. 029 449 8080, katariina.kempus@uwasa.fi



Helena Höglund, palveluvastaava, hakijapalvelut, puh. 029 449 8152, helena.hoglund@uwasa.fi