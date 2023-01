Vaasan yliopiston tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi Mika Grundström

– Olen erittäin tyytyväinen osaamisesta, jonka Mika Grundström tuo yliopistoomme. Hän on erityisen ansioitunut tutkimusrahoituskokonaisuuksien rakentamisessa EU-tasolla saakka. Lisäksi Grundström tuo käytännön osaamista aikaisemman vahvan yritystaustansa myötä, sanoo rehtori Minna Martikainen.

TkT Grundström työskentelee tällä hetkellä industry professorina Tampereen yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt Tampereen teknillisessä yliopistossa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina ja sitä ennen johtajana Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikössä. Hänellä on pitkä kokemus johtotehtävistä teollisuudessa Nokia Oyj:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa eri rooleissa. Grundström on koulutukseltaan tekniikan tohtori, erityisalueenaan tietoliikennetekniikka ja signaalinkäsittely.

– Vaasan yliopistossa kehitetyt tutkimusalustat ovat olleet uraauurtava lähestymistapa monitieteisen tutkimuksen mahdollistamiseksi ja osoittavat sitä ketteryyttä ja ennakkoluulottomuutta, mistä yliopisto on tunnettu. On jännittävää ja innostavaa päästä mukaan kehittämään tätä maailmanluokan tutkimustoimintaa yhdessä rautaisen osaajajoukon kanssa ja viemään tutkimuksen kärkiteemoja eteenpäin myös kansainvälisessä yhteistyössä ja verkostoissa, Grundström kertoo.

Tutkimuksen vararehtori vastaa tutkimuksen, innovaatio- ja kaupallistamistoiminnan sekä tutkijakoulutuksen strategisesta kehittämisestä. Hän edistää vastuullisen ja avoimen tieteen periaatteita, kansainvälistä tutkimustoimintaa sekä tutkimusrahoituksen kansainvälistä ja kansallista kehitystä. Hän seuraa aktiivisesti tutkimuspolitiikkaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja vastaa niiden toimeenpanosta yliopistossa. Vararehtori edustaa myös aktiivisesti yliopistoa tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Vararehtori toimii rehtorin sijaisena ja on yliopiston johtoryhmän jäsen.

Uuden vararehtorin rekrytoinnissa hyödynnettiin sekä avointa hakua että suorahakua. Hallitus päätti vararehtorin valinnasta kokouksessaan 19.1.2023.

Lisätietoja:

Rehtori Minna Martikainen p. 029 449 8611

Mika Grundström, p. 050 554 2343