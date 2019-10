Vaelluksia Italiassa on Vuoden matkakirja 2019

Markku Kaskelan ja Tomi Kontion Vaelluksia Italiassa -teokselle on myönnetty Vuoden matkakirja 2019 -palkinto. Palkintoa jakava Mondo-lehti kiittää kirjaa erityisesti monipuolisista matkakertomuksista, joiden mukana lukijakin voi matkustaa Italiaan.

”Vaelluksia Italiassa on ilahduttavan monipuolinen matka­kertomusten kooste: kirjassa vaelletaan luonnossa ja upeissa kaupungeissa ja ­bongataan niin kulttuurilöytöjä kuin vaikkapa pienpanimo-­oluita. Markku Kaskelan ja Tomi Kontion toimittamien 15 tarinan takana on lukuisia eri kirjoittajia kuvataiteilijasta runoilijoihin. He tekevät kiinnostavia havaintoja ja vievät lukijan mukanaan Italiaan”, perustelee palkintoraati valintaansa.

Kirjan kustantaja, Avain, luovuttaa palkintodiplomin Kaskelalle ja Kontiolle kirjan julkistamistilaisuudessa Helsingin Kirjamessuilla perjantaina 25.10. klo 11:00.

Matkailulehti Mondo on jo 17 vuoden ajan valinnut Vuoden matkakirjan. Valinta tehdään kaikista toimituksen tietoon tulleista, vuoden aikana julkaistuista suomalaisista matkakirjoista. Lehden raati kävi valintaa tehdessään läpi kymmeniä erilaisia kirjoja.

Vaelluksia Italiassa kokoaa suomalaisten kulttuurivaikuttajien Italian-kokemukset poluiksi syvemmälle italialaiseen kulttuuriin. Miltä Italia näyttää matkailuauton ikkunoista katsottuna, mitä lukuisat agriturismiin keskittyvät tilat tarjoavat matkailijalle tai minkälaisia historiallisia kerroksia napolilainen kirjailija löytää kuhisevasta kotikaupungistaan.

Matkakertomukset vievät lukijan vaellukselle muun muassa kuvataiteilija Nanna Suden mieleen, kun hänen arkinen koiranpissatuskierroksensa Roomassa muuttuu siveltimenvedoiksi. Entä minkälainen polku syntyy, kun yhdistetään jylhät dolomiitit, italialainen viini ja runous.

Tomi Kontio on arvostettu ja palkittu runoilija ja kirjailija. Hänen teoksiaan on käännetty useille kielille. Kontio on palkittu Finlandia Junior -palkinnolla teoksestaan Keväällä isä sai siivet vuonna 2000. Markku Kaskela on toimittaja, kirjailija ja runoilija. Hänet on palkittu Arvid Lydecken -palkinnolla lastenkirjasta Puistolan vihreät kunnaat vuonna 2008.

Vaelluksia Italiassa on Kaskelan ja Kontion kolmas yhteinen Italia-kirja. Avain on julkaissut aikaisemmin ilmestyneet teokset Puhuvan talon tarinoita: Nella cittá eterna (2015) ja Minun Italiani – Saapasmaan suomalaistarinat (2017).