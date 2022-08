Vähäisiä sinileväesiintymiä havaittu Etelä-Savossa

Viikolla 31 hieman sinilevää havaittiin kahdella vakiohavaintopaikalla, Pieksämäen Heiniöllä ja Mikkelissä Launialan uimarannalla. Lisäksi kansalaishavaintoja vähäisistä sinileväesiintymistä on tehty Mikkelin Ukonvedellä Kyyhkylän uimarannalla sekä itäisellä Puruvedellä Savonlinnassa. Ajankohtaan nähden havaintoja on tavanomaisesti, ja muutenkin sinileväkesä on ollut Etelä-Savossa maltillinen.

Vähäisessä sinileväesiintymässä levää on ajautunut rannalle kapeina, vihertävinä raitoina. Kuva: Liisa Muuri, 2019. Vapaa julkaistavaksi.

Pintavesien lämpötilat olivat 4.8.2022 Haukivuoren Kyyvedellä 19,5 astetta ja Oravin Haukivedellä 18,4 astetta. Kyyveden lämpötila on ajankohtaan nähden tyypillisellä tasolla, mutta Haukivedellä vesi on noin asteen viileämpää verrattuna pitkän ajan keskiarvoon.



Torstain ja perjantain aikana voi viimeisimpien ennusteiden mukaan esiintyä levien kasvua aktivoivaa hellettä, mutta voimakas tuuli voi hajottaa pintautuvat sinilevät. Viikonloppuna lämpötilat kääntyvät laskuun ja sää pysyy tuulisena, minkä seurauksena ei ole odotettavissa sinileväesiintymien runsastumista. Näin tunnistat sinilevän Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen.



Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa vettä seisotettaessa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa. Tarkkaile levätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa perkaamisen päätteeksi pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111 (palvelee 24 h/vrk). Kansalaiset voivat halutessaan ilmoittaa omia sinilevähavaintojaan suoraan JärviWikiin Havaintolähetti-palvelun avulla. JärviWiki-sivustolla pääsee myös tarkastelemaan ELY-keskusten havaintopaikkojen tietoja ja selaamaan muiden lähettämiä levähavaintoja. Levähavainnoista ilmoittaminen Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen elyesa.levaryhma@ely-keskus.fi. Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi toimittaa näytteen myös analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen.



Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

Vähäisessä sinileväesiintymässä levää on ajautunut rannalle kapeina, vihertävinä raitoina. Kuva: Liisa Muuri, 2019. Vapaa julkaistavaksi.

