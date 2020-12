Vähintään vartti omaa aikaa joka päivä – Hyvä terveys vaatii päivittäistä rentoutumista, sanoo BBC:n asiantuntijalääkäri uutuuskirjassaan

Mistä tunnistat sokeririippuvuuden? Miksi aamuvalo on tärkeää? Terveys tasapainoon – 4 avainta parempaan elämään (Gummerus) on BBC:n asiantuntijalääkärin Rangan Chatterjeen opaskirja, joka lähestyy terveyttä kokonaisvaltaisesti. Chatterjee nostaa rentoutumisen yhdeksi terveyden peruspilariksi ravinnon, liikunnan ja unen oheen. Kirja sisältää runsaasti parempaan oloon tähtääviä, konkreettisia vinkkejä, jotka on helppo sovittaa omaan elämäntilanteeseen.

”Ihmisen keho on kokonaisuus, jonka eri osat ja toiminnot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa”, sanoo Chatterjee kirjassaan. Terveys tasapainoon esittelee 4 terveyden peruspilaria ja niistä jokaisen parantamiseen 5 keinoa, kuten 8 vinkkiä levottoman mielen rauhoittamiseksi ennen nukkumaanmenoa

7 päivän digivieroitusohjelman, jonka tavoitteena on ruuduton sunnuntai

6 keinoa taistella makeanhimoa vastaan

5 minuutin keittiöjumpan Tavoitteena on saada rentoutuminen, uni, liikunta ja ravitsemus tasapainoon jokaiselle parhaiten sopivalla tavalla. "Pienistä muutoksista tulee uusia tapoja ja uusista tavoista syntyy hyvä terveys. Jos 10 minuutin meditaatio tuntuu vaikealta, aloita minuutilla. Jos sokerin vähentäminen tuntuu mahdottomalta, aloita jollakin muulla. Onnistumisen avain piilee tasapainossa." Noudata rentoutumisessa kolmea sääntöä Chatterjeen mukaan yksi nykyajan merkittävimmistä ongelmista on päivittäisten rentoutumisrutiinien puute, sillä rentoutuminen vaikuttaa terveyteen ratkaisevasti. Kirja opastaakin varaamaan kalenterista 15 minuuttia omaa aikaa joka päivälle. "Tee mitä tahansa mistä nautit ja mikä rentouttaa sinua, kunhan noudatat kolmea sääntöä: Ensiksikin tee jotakin, mikä on vain ja ainoastaan sinua itseäsi varten. Toiseksi, et saa käyttää rentoutumishetken aikana puhelinta, tablettia tai tietokonetta. Ja kolmanneksi, et saa tuntea syyllisyyttä omasta ajasta” Terveys tasapainoon on noussut nopeasti bestselleriksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Se kuuluu kansainvälisesti myydyimpien terveyskirjojen joukkoon. Rangan Chatterjee (s. 1977) on immunologiaan erikoistunut brittilääkäri. Hän esiintyy BBC:n aamutelevisiossa asiantuntijalääkärinä ja kirjoittaa säännöllisesti eri sanoma- ja aikakauslehtiin. Terveys tasapainoon on hänen kolmas kirjansa. Rangan Chatterjee: Terveys tasapainoon – 4 avainta parempaan elämään Alkuteos The Four Pillar Plan Suomentanut Sari-Anne Ahvonen 228 sivua

