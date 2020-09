Vahva kasvumme jatkuu ja tuloksentekokykymme ylittää koronakriisiä edeltäneen huipputason

OmaSp on tänään antanut positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö tarkentaa julkaistussa pörssitiedotteessa aiempaa vuoden 2020 näkymää ja tulosohjeistustaan; tulos ennen veroja ylittää edellisen vuoden tason. Parantuneen tulosnäkymän taustalla on vahvana jatkunut liiketoimintavolyymien ja ansainnan kasvu sekä parantunut kustannustehokkuus.

”Toimintaympäristön yleisestä epävarmuudesta huolimatta yhtiömme taloudellinen tilanne on erinomainen. Näissä olosuhteissa positiivinen tulosvaroitus on harvinainen uutinen. Tuloksentekokykymme on ylittänyt koronakriisiä edeltäneen edellisen huipputason. Ansaintamme on kehittynyt vahvasti molemmissa päätulonlähteissä, sekä korkokatteessa että palkkiotuotoissa, ja samalla operatiivisten kustannusten hallinnassa on onnistuttu hyvin. Voimme luottaa siihen, että pärjäämme tehokkaana ja suoraviivaisena toimijana kaikissa olosuhteissa. Haluamme tarjota asiakkaillemme nyt ja jatkossa parasta pankkipalvelua ja vaalia hyvää asiakaskokemusta”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi.

Uusi näkymä ja tulosohjeistus tilikaudelle 2020:

Yhtiön liiketoimintavolyymit jatkavat vahvaa kasvua tilikaudella 2020 poikkeuksellisen epävarmasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen tuloksen ennen veroja osalta. Kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu vahvana yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta ja konsernin vuoden 2020 tulos ennen veroja tulee ylittämään edellisen tilikauden tason (32,7 miljoonaa euroa).

Aiempi näkymä ja tulosohjeistus:

Yhtiön liiketoimintavolyymien ennakoidaan jatkavan vahvaa kasvua tilikauden 2020 ajan. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä. Samalla yhtiö on sopeuttanut konttoriverkostoaan vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä. Koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi talouden näkymä muuttui ja heikentyi nopeasti ensimmäisen kvartaalin loppupuolella. Koska tilanteen taloudellisia vaikutuksia oli vaikea arvioida, yhtiö perui helmikuussa antamansa tulosohjeistuksen maaliskuussa.

Yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta yhtiön taloudellinen asema on vahva ja joustavat toimintamallit mahdollistavat nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiön ansainnan odotetaan kasvavan tilikaudella 2020 molemmissa päätulonlähteissä, sekä korkokatteessa että palkkiotuotoissa. Samalla operatiivisten kustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla, joten yhtiön perusliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen tilikaudella 2020.

Tarkemman tulosohjeistuksen yhtiö antaa, kun näkymä koronapandemian etenemisen osalta selkiintyy ja taloudellisia vaikutuksia voidaan paremmin arvioida.