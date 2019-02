Vahva rautavalmiste avuksi väsymykseen ja uupumukseen

Yliopiston Apteekin oma tuotesarja kasvaa YA Vahva Rauta + C-vitamiini -valmisteella. Rauta edistää muun muassa normaalia punaisten verisolujen ja hemoglobiinin muodostumista. Väsymystä ja uupumusta vähentävästä rautalisästä hyötyvät etenkin naiset ja murrosikäiset tytöt.

YA Vahva Rauta + C-vitamiini -valmisteessa on rautaa 100 mg ja raudan imeytymistä lisäävää C-vitamiinia 200 mg. Rauta on pitkävaikutteisessa muodossa ja se vapauttaa rautaa suolessa noin neljän tunnin ajan, mikä vähentää mahdollisia haittavaikutuksia.



– Vahva rautavalmisteemme on tarkoitettu tukemaan hemoglobiinia ja punaisten verisolujen muodostumista. Raudan puute voi aiheuttaa väsymystä ja uupumusta, joihin rautalisä tutkitusti auttaa. Mekin Yliopiston Apteekissa tarjoamme Uniikki-kanta-asiakkaillemme terveysmittauksia, joissa voi helposti mittauttaa muun muassa hemoglobiiniarvonsa, YA-tuotesarjan Brand Manager Iiris Räsänen kertoo.



Rauta on välttämätön hapen kuljetukseen osallistuva hivenaine, joka on monessa mukana: se muun muassa edistää normaalia kognitiivista toimintaa sekä energia-aineenvaihduntaa. Rauta myös osallistuu solujen jakautumisprosessiin ja lisäksi se edistää normaalia hapen kuljetusta kehossa.



Raudanpuutteesta kärsii arviolta jopa viidesosa naisista jossakin elämänsä vaiheessa, kuten murrosiässä sekä raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Myös ravinnon imeytymishäiriöt voivat johtaa raudanpuutteeseen. Anemiasta puhutaan, kun laboratoriosta otetussa perusverenkuvassa (PVK) hemoglobiini (Hb) on naisilla alle 117 g/l ja miehillä alle 134 g/l. Anemian hoidossa on tärkeää noudattaa aina lääkärin ohjeita.



YA Vahva Rauta + C-vitamiini

Hinta 8,10 | 60 tabl. | Saatavilla 1.2. alkaen Yliopiston Apteekeista ja verkosta ya.fi