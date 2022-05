Vahvuuksilla ja innovaatioilla myllerrysten ylitse

Kun koronapandemia alkoi lopulta osoittaa helpottamisen merkkejä, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nämä molemmat kriisit ovat heijastuneet vahvasti myös Keski-Suomeen, mutta samaan aikaan maakunnassa on investoitu voimakkaasti etenkin puu- ja biotalouteen sekä vihreään siirtymään.

Maakunnan viennin kasvun veturina on viime ajat ollut teknologiateollisuus. Keski-Suomen elinkeinorakenne on monipuolistunut ja palveluvaltaistunut, mutta teollisuus on edelleen vahva arvonluoja maakunnassa. Myös matkailussa nähdään paljon potentiaalia. Näin kiteytetään juuri julkaistussa Keski-Suomen Alueelliset kehitysnäkymät I/2022-raportissa.

Kriisit luovat myös mahdollisuuksia

Keski-Suomella on ongelma työvoimassaan: yhtäältä vaivana on sitkeän korkealla pysyttelevä työttömyys ja toisaalta työvoimapula. Kohtaanto-ongelmaan ei ole vain yhtä ainoaa syytä, mutta yksi selittävä tekijä on työikäisen väestön epätasainen jakautuminen.

– Maan sisäistä muuttoliikettä ja Keski-Suomen oppilaitoksista valmistuvia pitää kyetä hyödyntämään työvoimapulasta kärsiville aloille. Toisaalta koronapandemia on osoittanut, että vahvaa kiinnostusta maaseutuasumiseenkin on olemassa. Sitä pitää tukea esimerkiksi monipaikkaisuutta houkuttelevaa infraa vahvistamalla, johtava asiantuntija Päivi Hamarus ELY-keskuksesta toteaa.

Ukrainassa käytävä sota on nostanut keskiöön aivan uudella tavalla huolto-omavaraisuuden merkityksen niin alku- kuin energiantuotannossa. Tämä saattaa olla uusi alku keskisuomalaiselle alkutuotannolle, jota on vaivannut näivettyminen jo pitkän aikaa. Energiantuotannon puolella Keski-Suomessa on lähtenyt liikkeelle useita tuulivoimahankkeita. Ne yhdistettynä turvetuotannon väliaikaiseen uudelleen tulemiseen sekä energiapuun lisääntyvään käyttöön tulevat piristämään Keski-Suomen maaseutua niin suoraan kuin välillisesti.

Keski-Suomen Alueelliset kehitysnäkymät I/2022-raportti: http://keskisuomi.info/julkaisut/alueelliset-kehitysnakymat/

Valtakunnalliset Alueelliset kehitysnäkymät -raportit:

https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat



Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Keski-Suomen osio on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja seutujen asiantuntijoiden yhteistyönä.