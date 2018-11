Vaiettumenetys.fi -verkkosivusto tuo esiin päihdekuolemaan liittyvän surun

”Työkaverit eivät oikein uskaltaneet kysyä mitään, tuntui oudolta. Juttelin aina kun mahdollista jonkun kanssa, joka kesti kuunnella, vaikka luulen ettei moni halunnut kuulla koko asiasta mitään. Onneksi oli kuitenkin pari työkaveria, jotka jaksoivat vaan kuunnella. Siinä tilanteessa kenenkään ei olisi tarvinnut sanoa mitään, vain antaa minun puhua. Pohdin usein mielessäni tapahtumia ennen ja jälkeen äidin kuoleman. Helpotuksen tuntemus on yksi vaikeimmista asioista myöntää. Olen myöntänyt sen itselleni, mutta miten ikinä pystyn sanomaan ääneen olevani helpottunut oman äitini kuolemasta? Kaipaan äitiäni päivittäin.”

Alkoholiin kuolee noin 1700 suomalaista vuosittain. Huumekuolleisuus on Suomessa EU:n korkeinta tasoa. Päihteet ovat myös mukana monissa tapaturmissa kuolemaan vaikuttavana tekijänä. Jokainen kuolema on aina muutakin kuin tilasto. Menehtynyt on monta ihmistä: jonkun lapsi, sukulainen, ystävä, naapuri, ehkä puoliso, sisarus, isä, äiti tai isovanhempi.



Läheisen päihdekuolemasta voi olla vaikea kertoa. Moni omainen kokee häpeää, syyllisyyttä, epäonnistumisen tunteita, helpotustakin.

- Päihdekuolema on yhteiskunnassamme vaientava tabu, josta on vaikeaa puhua avoimesti ilman, että menetyskokemus ja koko menetetty elämä mitätöidään, Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyön kehittäjä Katariina Hänninen sanoo.

Saman toteaa sivuston teossa mukana ollut, tarinansa jakanut muusikko Sana eli Sanna Rönnberg.

- Ystäväni kuoltua monet vaikenivat kuolemaan johtaneista syistä. Päihdekuolemat ovat mielestäni vaiettu aihe häpeän takia. Mietitään liikaa, mitä toiset tästä ajattelee ja leimataanko minutkin jotenkin läheisen päihdekuoleman takia.

Helsinkiläinen Marko Luukkanen päätti olla avoin alusta lähtien.

- Meidän valintamme oli kertoa julkisesti Santerin kuolemasta. Mitenkään helpolta se ei tuntunut, mutta oikealta tavalta toimia. Kotimme olohuone täyttyi kukista ihmisten halutessa tervehtiä ja ilmaista osanottonsa. Tämä johtui varmasti pitkälti siitä, että olimme avautuneet asiasta jo aiemmin, jolloin läheiset ja ystävät tiesivät poikamme huumeriippuvuudesta.

Vaiettumenetys.fi -sivustolla voi jakaa oma menetyskokemuksensa ilman pelkoa leimautumisesta tai kokemusta mitätöivästä vastaanotosta. Sivulle voi sytyttää äärettömän määrän tähtiä symboloimaan päihteisiin kuollutta läheistä, kirjoittaa viestin, jakaa kuvan ja läheiseen liittyvän muiston. Vaiettumenetys.fiavautuu pyhäinpäivänä 3.11.2018.

Sivuston ovat toteuttaneet yhteistyössä Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö, A-Kiltojen Liitto ry, Tukikohta ry, Surevan kohtaaminen -hanke, Kran rf sekä Helsingin Seurakuntayhtymä ja Vantaan seurakunnat.