Vaikeaa endometrioosia hoidetaan robottikirurgialla

OYSissa robottikirurgia on laajentunut gynekologisten syöpäleikkausten lisäksi hyvänlaatuisten gynekologisten sairauksien hoidoksi – ensimmäisten sairaaloiden joukossa Suomessa. OYS lasten ja naisten osaamiskeskuksen apulaisylilääkäri Sari Koivurova ja erikoislääkäri Anna Terho aloittivat robottiavusteisen tähystyskirurgian viime vuonna.

Endometrioosissa eli kohdun limakalvon sirottumataudissa kohdun limakalvon kaltaiset pesäkkeet sijaitsevat tavallisesti vatsakalvon pinnalla pikkulantiossa, munasarjoissa, emättimen ja peräsuolen välissä sekä suolen tai virtsarakon seinämässä. Leikkaushoidon tavoitteena on poistaa kaikki näkyvä endometrioosikudos vatsaontelosta.

– Näkemyksemme mukaan robottiavusteisella tekniikalla saavutetaan hyötyä vaativan endometrioosin hoidossa syvällä lantiossa perinteisempään tähystysleikkaukseen verrattuna, mutta tutkimustietoa meillä ei vielä ole, Sari Koivurova ja Anna Terho sanovat.

Keskitetysti OYSissa

Vaativan endometrioosin hoito on keskitetty OYSiin. Potilaiden määrä on kaksinkertaistunut ja hoitojaksot ovat yli tuplaantuneet reilussa viidessä vuodessa. Keväällä 2016 avatun endometrioosipoliklinikan ja systemaattisen hoidon kehittämistyön kautta on saatu tuloksia, joihin potilaat ovat olleet tyytyväisiä.

– Potilaille on valtava helpotus, kun on paikka, josta saa keskitetysti asiantuntija-apua ja neuvoja, tiivistää erikoislääkäri Anna Terho.

OYSin erityisvastuualueen haastavimmat endometrioosipotilaiden hormoni,- lapsettomuushoidot sekä kirurgisen hoidon suunnittelu tehdään OYSissa. Sairaalaan tulevat ne naiset, joilla oireet ovat vaikeita eikä ensisijainen hormonilääkitys tehoa. Vaikeita oireita ovat muun muassa kovat kivut, suoliston, virtsantoiminnan tai lantionpohjan häiriöt.

Endometrioosi koskettaa noin kymmentä prosenttia hedelmällisessä iässä olevia naisia, sitä on lähes yhtä paljon kuin astmaa. Tyypillisimmät oireet ovat kovat kuukautiskivut. Edetessään – varsinkin ilman asianmukaista hormonihoitoa – tauti saattaa kroonistua, jolloin potilaat kärsivät jatkuvista lantionalueen kivuista sekä rakon tai suoliston oireista vaihdevuosi-ikään asti. Diagnoosi saadaan usein vasta noin 7–10 vuoden kuluttua oireiden alkamisesta, jolloin sairaus on saattanut edetä pitkälle.

– Olemme pystyneet tarkentamaan diagnostiikkaa selkeästi ja siten helpottamaan ja nopeuttamaan hoitoon pääsyä. Näin vältetään myös turhia lääkärissä käyntejä, Koivurova toteaa.

Moniammatillista tukea

Sairauden tehokas hoito vaatii moniammatillista yhteistyötä, mutkikkaita hormonihoitojen yhdistelmiä, lapsettomuuden hoitoa sekä vaativan kirurgian hallintaa. OYSissa hoidot ja leikkaukset suunnittelee eri erikoisalojen ammattilaisista koottu tiimi.

– Tarkka leikkaussuunnitelma ja leikkausten optimaalinen resurssointi vähentää riskejä ja varmistaa turvallisuutta, Sari Koivurova sanoo.

Robottikirurgian käyttöönoton myötä OYS naistentaudeilla tehdään tutkimusta, jossa robottiavusteisuuden tehoa ja turvallisuutta verrataan tavanomaiseen tähystyskirurgiaan. Tutkimusta tehdään myös endometrioosipotilaiden leikkauksenjälkeisestä kivunhoidosta ja sairauden epidemiologiasta ja geenitaustasta.

Lasten ja naisten osaamiskeskuksen leikkausosastolla tehdään syöpä- ja hyvänlaatuisten kasvainten leikkauksia, kohdunpoistoja ja leikataan lantionpohjan laskeumia. Endometrioosileikkauksia tekevät viikoittain gynekologit ja vatsaelinkirurgit yhdessä.

OYS on robottikirurgian keskus Suomessa. Yhä useampi potilasryhmä saa robottiavusteisista tähystysleikkauksista apua urologiassa, gastrokirurgiassa, gynekologiassa, tekonivelkirurgiassa sekä pään ja kaulan alueen erikoisalalla.