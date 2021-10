Vaikuta uuden liikuntasalin suunnitteluun

Uuteen koulukokonaisuuteen kuuluvat osoitteessa Kauppapuistikko 22 sijaitseva, peruskorjattava kiinteistö, osoitteeseen Raastuvankatu 33 rakennettava uudisrakennus sekä Keskuskoulun alakoulu. Lue lisää keskustan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta (linkki)

Osoitteeseen Raastuvankatu 33 tuleva uusi koulurakennus sisältää myös liikuntasalin, jonka sisämitoiksi on suunniteltu 600 m² (20 x 30m). Tilan korkeus on noin seitsemän metriä. Liikuntasali on suunniteltu kolmanteen kerrokseen ja sinne johtaa porraskäytävä, josta ei ole pääsyä koulun muihin tiloihin.

Uudet tilat käyttöön vuonna 2026

Liikuntaseuroja kutsutaan nyt kertomaan mielipiteensä uudesta liikuntasalista. Verkkokyselyyn voi vastata osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/52734C6025B141A7 24.10.2021 saakka.

- Kuulemme mielellään seurojen kommentteja heidän omien urheilulajiensa näkökulmasta ja niiden erityistarpeet huomioiden, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.



Liikuntasali tulee varattavaksi seurojen ja yhdistysten ilta- ja viikonloppukäyttöön, samoin periaattein kuin kaupungin koulujen muut liikuntasalit. Sali on iltaisin ja viikonloppuisin Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoima.

Keskustan yhtenäiskoulun uudet tilat otetaan käyttöön alustavan aikataulun mukaan vuonna 2026.