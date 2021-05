Vaikuttajapariskunnan uusi lastenkirja ratkaisee yhä useamman perheen pulman – iltasatu löytyy yksistä kansista kolmella eri kielellä

Suomen suosituimpiin nuoriin vaikuttajiin lukeutuva Nelli Orell julkaisee toisen kirjansa kesäkuussa 28.4.2021 13:59:19 EEST | Tiedote

Luova kirjani – Style it inspiroi ja auttaa nuoria päästämään oman luovuutensa valloilleen. Sosiaalisen median vaikuttajana työskentelevän Nelli Orellin tavoite on, että fyysisen kirjan tehtävät kannustaisivat yhteisöllisyyteen piirtämisestä, värittämisestä ja visuaalisesta suunnittelusta kiinnostuneiden kesken somessa. Hänen ensimmäistä kirjaansa on myyty yli 20 000 kappaletta, ja sen #luovakirjani ja #luovakirjaninelliorell -tunnisteilla on TikTokissa yhteensä yli kolme miljoonaa näyttökertaa.