Vainoraportti: Islamistinen väkivalta kärjistyy ja leviää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Vuonna 1993 julkaistun ensimmäisen World Watch List -vainoraportin mukaan kristityt kärsivät vakavasta, erittäin vakavasta tai äärimmäisestä vainosta 40 maassa. Nyt 30 vuotta myöhemmin sama luku on lähes kaksinkertaistunut ja koskettaa jo 76 maata. Noin 360 miljoonaa kristittyä eli yksi seitsemästä kärsii vähintään vakavasta vainosta tai syrjinnästä uskonsa vuoksi.

Äärimmäinen väkivalta johtamassa katastrofiin Afrikassa

Jihadistinen väkivalta ja siitä johtuva pakolaisuus ovat muodostuneet pysyväksi ilmiöksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Vainon taso on erittäin korkea peräti 26 maassa. Iskut ovat rajuimmillaan Nigeriassa, jossa fulaniheimojen, Boko Haramin ja Länsi-Afrikan Isisin taistelijat tuhoavat kristittyjen yhteisöjä. Iskuissa kuoli viime vuonna 5 014 kristittyä, mikä vastaa maailmanlaajuisesti noin 90 %:a raportointikauden kristittyjen murhista.

Kiina kampanjoi omaa ihmisoikeusnäkemystään

Kiina pyrkii edistämään kansainvälisesti omia näkemyksiään ihmisoikeuksista ja kampanjoi uskonnonvapauden ja muiden universaalien ihmisoikeuksien uudelleenmäärittelyn* puolesta. Hanketta vastustavia tahoja kuten kristittyjä vainotaan ja pidetään häirikköinä tai jopa terroristeina. Vainoon liittyy Kiinassa digitaalista valvontateknologiaa, joka leviää myös muihin autoritaarisiin maihin.

Lakimuutos nosti Pohjois-Korean jälleen listan kärkeen

Pohjois-Korea on palannut WWL-raportin kärkeen, jossa se on ollut edellistä raportointikautta lukuun ottamatta vuodesta 2002. Maan vainon tasoa mittaavat pisteet ovat ennätyskorkeat. Nousun taustalla on ”taantumuksellisen ajattelun” vastainen laki, joka teki kaikista ulkomaisista julkaisuista kuten Raamatusta laittomia. Laki lisäsi kristittyjen pidätyksiä ja johti entistä useamman salaisen kotiseurakunnan sulkemiseen.

Taleban ajoi kristityt näkymättömiin tai pakolaisiksi

Afganistanin sijoitus on pudonnut listalla viime vuoden kärkisijalta yhdeksänneksi. Vuoden 2021 vallankaappauksen jälkeen monet kristityt teloitettiin Talebanin kotietsinnöissä. Jäljelle jääneet piiloutuivat tai pakenivat ulkomaille. Vuonna 2022 Taleban keskittyi etsimään aiemman hallinnon kanssa työskennelleitä eikä enää kohdennetusti kristittyjä.

* Kiinan ulkoministerin puhe 22.2.2021 YK:n ihmisoikeusneuvostossa http://geneva.china-mission.gov.cn/eng/dbdt/202102/t20210222_9899531.htm