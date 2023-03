Väistyvältä hallitukselta hyviä uutisia tuomioistuinlaitokselle

Päätöksen mukaan tuomioistuinlaitos olisi saamassa 19,4 miljoonaa pysyvää lisämäärärahaa tuleville vuosille. Lopullisen päätöksen koko vaalikauden kehyksestä tekee 2.4.2023 pidettävien eduskuntavaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus.

”Tämä on ehdottomasti positiivinen uutinen, vaikka edelleen jäämme tarpeelliseksi arvioimastamme pysyvästä rahoituksesta. Tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan ja kertoo siitä, että tuomioistuinlaitoksen keskeinen asema yhteiskunnan toiminnan kannalta on tunnistettu ja ymmärretään”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola sanoo.

”Lisärahoituksella saamme palkattua lisää työvoimaa, mikä vähentää henkilöstön työkuormaa ja auttaa tavoitteessa lyhentää käsittelyaikoja. Tälläkään lisäyksellä emme kuitenkaan pääse niihin käsittelyaikatavoitteisiin, joita oikeudenhoidon selonteossa on esitetty. Sitoudumme joka tapauksessa kehittämään toimintaa, mihin tuomioistuinlaitoksen maaliskuussa 2023 vahvistettu strategia antaa hyvät työkalut”, Jaakkola jatkaa.

Tuomioistuinlaitoksen henkilöstötarvelaskelmiin perustuva arvio lisärahoituksen tarpeesta on 30 miljoonaa vuosittain. Tuomioistuinlaitoksen toimintamenojen käyttö vuonna 2022 oli yhteensä 313 miljoonaa euroa.