Väitös 13.3.2020: Järjestetyistä avioliitoista nettiseurusteluun – Ylirajaisen avioliittomuuton kirjo on laaja (Häkkinen)

Väitös 6.3.2020: Pahan käsite haastaa nykyfilosofian perusoletuksia (Pitkänen)

Tiedeyhteisössä on perinteisesti ajateltu, että pahan käsite on kristillisen teologian jäänne, josta tulisi pyrkiä eroon tieteessä ja filosofiassa. Viimeisen 30 vuoden aikana pahasta on kuitenkin kirjoitettu paljon akateemisessa filosofiassa lähtökohtana ajatus siitä, että paha on moraalinen käsite, joka ei välttämättä edellytä minkäänlaista teologista tai metafyysistä perustaa.