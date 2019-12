Väitös 14.12.: Uudenlaista tarkkuutta epilepsialeikkauksiin (Ren)

Epilepsiaa sairastavilla potilailla aivojen poikkeavat hermostolliset aktiviteetit aiheuttavat poikkeavuuksia ja kompleksisuutta aivoverkostojen yhteyksiin. MSc Ye Renin väitöskirjan tarkoituksena on tutkia aivojen yhteyksien eli konnektiviteettien ominaisuuksia ja kehittää tarkempia menetelmiä epileptogeenisen fokuksen paikallistamisessa lääkeresistentissä epilepsiassa.

Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriötila, jonka voivat aiheuttaa erilaiset synnynnäiset ja hankitut tekijät. Yleisimmin epilepsiaa hoidetaan lääkityksellä, mutta noin kolme potilasta kymmenestä ei saa lääkityksestä toivottua apua kohtauksiin. Lääkeresistenttiä epilepsiaa voidaan kuitenkin hoitaa epilepsialeikkauksella. Leikkaus on haastava toimenpide, eikä sillä voida luvata epilepsian täydellistä poistumista aivojen neuroverkkojen kompleksisuudesta johtuen.

MSc Ye Renin väitöstutkimus lisää ymmärrystä epileptisen aivoverkon toiminnasta ja tuo tärkeän referenssin epilepsialeikkausten esiarviointiin. Erilaisten aivoverkostojen konnektiviteettien mittaustapojen suorituskykyä analysoitiin sekä terveiden että epileptisten potilaiden aivotoimintaa tarkastelemalla.

Tutkimustulosten avulla on mahdollista parantaa epileptogeenisen fokuksen paikannustarkkuutta ja näin ollen pienentää leikkauksen jälkeisten epilepsiakohtausten todennäköisyyttä.

MSc Ye Renin tietotekniikan väitöskirjan “Brain connectivity analysis in epilepsy for epileptogenic focus localization” tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 14.12.2019 kello 12 alkaen Agoran salissa Alfa. Vastaväittäjänä professori Tarmo Lipping (Tampereen yliopisto) ja kustoksena Tapani Ristaniemi (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisätietoja:

Ye Ren, ren.ye@foxmail.com, +358 466180578 tai +86 18618129631

MSc Ye Ren valmistui maisteriksi vuonna 2015 Yanshan yliopistosta, Qinhuangdao-prefektuurista, Kiinasta. Valmistumisensa jälkeen hän on työstänyt väitöskirjaansa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa sekä tehnyt tutkimustyötä Pekingissä, Beijing Luhe Hospital, Capital Medical Universityssa.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 159, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7954-6 (PDF). Julkaisu on luettavissa verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7954-6.