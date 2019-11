Väitös 15.11.2019: Englanninopettajien koulutuksen vertailu kumoaa ennakkoluuloja – Suomi ja Japani voivat oppia toisiltaan (Green)

Crystal Green tutki väitöksessään englannin kielen opettajakouluttajien ammatillista oppimista Suomessa ja Japanissa. Tutkimusta varten hän haastatteli 24 opettajankouluttajaa, kahdeksan Suomessa kahdessa yliopistossa ja kuusitoista Japanissa 11 yliopistossa.

Tiedetään, että koulutus ja sen laatu ovat tärkeitä opettajien koulutuksen kehittämisessä. Kuitenkaan ei tiedetä, kuinka englannin kielen opettajankouluttajat vastaavat vieraiden kielten koulutuksen muuttuviin vaatimuksiin.

Molemmissa maissa opettajankouluttajat pystyivät tekemään merkityksellisiä valintoja oman opetuksensa ja tutkimuksensa kehittämiseksi. Suomessa englannin kielen opettajakouluttajien ammatillinen oppiminen ymmärretään sosiaalisena tapahtumana. Sitä vastoin Japanissa englannin kielen opettajankouluttajat painottivat yksilöllisen kriittisen itsereflektion merkitystä.

Oman ammatillisen identiteetin kehittäminen on tärkeä osa ammatillista oppimista. Japanissa haastateltavat katsoivat ammatillisen oppimisen yhdistävän kasvatusteorian ja käytännön ja korostivat henkilökohtaista vastuuta ammatillisten velvoitteiden täyttämisessä.

Vertaileva koulutuksen tutkimus auttaa siirtymään kulttuuristen yleistysten ulkopuolelle. Esimerkiksi Japania ajatellaan yleensä kollektiivisena kulttuurina. Väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että yliopistoissa opettajat suuntautuivat itsenäiseen työskentelyyn. Siksi japanilaiset yliopistot voivat ottaa tämän havainnon huomioon harkitessaan opettajien koulutuksen kehittämistä.

Suomessa opettajat ajatellaan autonomisiksi työssään. Väitöstyössä havaittiin, että opettajat arvostavat myös yhteistyötä tasavertaisissa tilanteissa, joissa opitaan yhdessä. Siksi kollegiaalinen ympäristö on tärkeä asia, kun mietitään Suomen opettajien koulutusohjelmien kehittämistä.

Havainnot osoittavat, että Suomessa oma työ miellettiin toimijuudeksi sekä yksilöllisellä että kollektiivisella tasolla. Japanissa pidättäydyttiin vaikuttamasta muiden ammatillisiin käytäntöihin. Vaikka kollektiivisen toimijuuden kehittäminen oli rajallista, sitä kuitenkin ilmeni myös Japanissa.

Väitöskirja sisältää myös ehdotuksia jatkotutkimuksen tarpeesta sekä käytännön johtopäätöksiä kieltenopettajien koulutuksen kehittämisestä.

KM Crystal Greenin aikuiskasvatustieteen väitöskirjan "Professional Learning and Agency of English Language Teacher Educators in Finland and Japan" tarkastustilaisuus pidetään 15.11.2019 klo 12.00 salissa S212 (vanha juhlasali). Vastaväittäjänä dosentti Leena Kuure (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Anneli Eteläpelto (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Crystal Green on suorittanut BA-tutkinnon historiassa St. Olaf Collegessa vuonna 2004. Green sai maisterin sertifikaatin englannin opettamisesta muiden kielten puhujille (TESOL) Indianan Osavaltion yliopistossa vuonna 2005. Vuonna 2006 hän oli Fulbright-säätiön stipendiaatti Atacaman yliopiston kieli-instituutissa. Vuosina 2007–2009 hän opetti englantia Japanissa Japan Exchange and Teaching (JET) ohjelmalle. Vuonna 2010 hän valmistui maisteriksi koulutuksen kansainvälisestä koulutuspolitiikasta Harvardin yliopistosta.

Julkaisun tiedot: Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 147, Jyväskylä 2019. ISBN 978-951-39-7909-6

