Väitös 15.5.2020: Digipeli opettaa sanastoa – myös pelityyli vaikuttaa (Rasti)

Digitaaliset pelit kertovat tarinoita, ja niissä on luettava tekstejä. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi niitä pidetään tehokkaina välineinä englannin sanojen oppimisessa. MA Amin Rasti tarkasteli soveltavan kielitieteen väitöksessään digitaalisten pelien hyödyllisyyttä uusien sanojen oppimisessa.

Sanojen oppimiseen liittyy monia vaikuttavia tekijöitä, kuten saneluharjoituksia tai merkityksen omaksumista. Siksi pelkkä pelaaminen ei riitä sanojen omaksumiseen. Täytyy myös osata pelata. Pelaamisen tavan merkitykseen sanaston oppimisen kannalta ei ole kiinnitetty huomiota ennen Rastin tutkimusta.

Rastin tutkimuksessa 30 persiaa puhuvaa teini-ikäistä pelasi englanninkielisen digitaalisen seikkailupelin kolmella erilaisella pelityylillä ja kolmessa ryhmässä. Ryhmien oli noudatettava pareittain peliopasta voittaakseen pelin.

Tulosten kvantitatiivinen analyysi osoitti, että pelit voivat vaikuttaa sanaston oppimisen ja kielen tiettyjen piirteiden omaksumiseen positiivisesti. Havaittiin myös, että niissä itse tuotettu tieto hallittiin paremmin kuin vastaanotettu. Kun tarkasteltiin uusien sanojen omaksumista pelin jälkeen, huomattiin, että pelaamisen tapa voi olla siinä erittäin tärkeä.

Päätelmä, että aivoja kuormittavin pelityyli olisi tuloksekkain osoittautui odotustenvastaisesti vääräksi. Nuoret, joiden piti arvata tai päätellä uusien sanojen oikeat merkitykset, oppivat vähemmän sanoja, vaikka heidän pelityylinsä oli vaativin. Ne teini-ikäiset, jotka olivat kerranneet uudet sanat ennen pelaamista, oppivat ne entistä tehokkaammin. Heidän keskustelunsa pelin aikana osoittivat, että heidän pelityylinsä erosi muiden vastaavasta.

Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä myös esimerkiksi siihen, miten digitaalisia pelejä voitaisiin hyödyntää kielenopetuksessa ja millaiset tehtävät näyttäisivät olevan hyödyllisiä sanaston oppimiselle.

– Digitaalisen pelin tyyli on tärkeä, jos opettaja haluaa käyttää sitä uusien englanninkielisten sanojen opettamiseen. Tulevien opettajien on hyödyllistä valita erilaisista pelityyleistä tehokkaat. Pelityylin suunnittelun avulla voidaan auttaa aivoja hankkimaan digitaalisesta pelistä uusia sanoja ja saneluja, ääniä sekä merkityksiä tehokkaammin, Rasti toteaa

MA Amin Rasti Behbahanin soveltavan kielitieteen (kieli- ja viestintätieteiden laitos) väitöskirjan "Investigating the effect of digital game tasks, inducing different levels of involvement load, on the acquisition of vocabulary items" tarkastustilaisuus pidetään 15.5.2020 alkaen klo 12.00. Vastaväittäjänä on yliopistonlehtori, dosentti Maarit Mutta (Turun yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori, FT Katja Mäntylä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Yleisö voi seurata tilaisuutta verkkovälitteisesti osoitteessa: https://jyufi.zoom.us/j/65397532628. Yleisö voi tilaisuuden lopussa osoittaa mahdolliset lisäkysymyksensä (kustos Katja Mäntylälle) puhelinnumeroon +358 50 575 7109.

Väitös on julkaistu sarjassa JYU Dissertations numerona 210, 198 s., Jyväskylä 2020, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-8130-3 (PDF).

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8130-3.



Amin Rasti on suorittanut maisterintutkinnon Iranissa englannin opettamisesta vieraana kielenä (TEFL). Hän siirtyi Suomeen saattamaan loppuun tohtorintutkintonsa. Hänen tutkimusintressinsä ovat digitaaliseen pelaamiseen perustuva kielenoppiminen (DGBLL), sanaston omaksuminen, vieraan kielen oppiminen ja psykolingvistiikka.

Amin Rasti Behbahani, puh. 0465743067, amin.rasti@outlook.com