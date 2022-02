Väitös 18.2.2022: Graffitiharrastaja kokee taidetta, vaikka maallikko näkisi pelkästään töhrityn seinän

Jyväskylän yliopiston väitöstutkimuksessa tarkasteltiin graffititeosten aikana syntyneiden havaintojen, tunteiden ja opittujen asioiden kokemista. Tutkimuksessa selvitettiin millaisia eroja graffiteihin harrastuneen ja maallikon välillä on, sekä millaisia ajatteluprosesseja graffitikokemuksen takaa löytyy.

Väitöskirjatutkija Mari Myllylä analysoi graffiteja katsovien henkilöiden kokemusten sisältöjä. Kokemuksista voitiin löytää sisältötyyppejä, joissa oli eroja riippuen siitä oliko henkilöllä erityistä tietämystä graffiteista vai ei.

-Maallikot ja graffitiasiantuntijat voivat graffiteja katsoessaan havaita niissä tiettyjä samoja sisältötyyppejä, kuten värejä, muotoja ja tunteita. Erilaisiin kokemuksiin graffititaiteesta vaikuttavat kuitenkin erityisesti katsojan aiemmin oppimat ei-havaittavat asiat, kuten graffitikulttuuriin, yksittäisiin taiteilijoihin ja itse graffitin tekemiseen liittyvät tiedot, taidot ja elämänkokemukset, Myllylä toteaa.

Graffitikokemusten tutkimuksella kohti parempaa ymmärrystä ihmismielestä

Graffitikokemusten tutkiminen voi auttaa meitä entistä paremmin ymmärtämään ihmisen kokemusta ja ajattelua. Aistihavaintoja, tunteita ja aiemmin opittuja asioita voi ajatella ihmisen mielessä olevina sisältöinä, jotka informaation käsittelyssä muuntuvat mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ja rakentuvat uudelleen esimerkiksi epäselviä graffiteja tulkitessa.

-Informaatio voi olla myös sisällytetty kehon liikkeisiin, kieleen ja jatkettuna myös esimerkiksi graffititaideteoksiin. Lähestymistapa, jossa yhdistetään näkemyksiä esimerkiksi representationaalisen mielen sekä kehollisen mielen teorioista, vie tapaa ymmärtää ja tutkia ihmisen kokemusta, mielensisältöjä ja ajattelua askeleen eteenpäin, Myllylä tarkentaa.

Tutkimuksessa tuodaan esiin, miten ihmismieli pyrkii luontaisesti ymmärtämään itseään, muita ihmisiä ja ja elottomia asioita kuten graffititaideteoksia.

FM Mari Myllylän kognitiotieteen väitöskirjan "Embodied Mind and Mental Contents in Graffiti Art Experience" tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 18.8.2022 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Jack Lyons (University of Glasgow, Iso-Britannia) ja kustoksena tutkimusjohtaja, professori emeritus Pertti Saariluoma (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöstilaisuutta voi seurata verkkovälitteisenä osoitteesta: https://r.jyu.fi/dissertation-myllyla-180222

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations 485, Jyväskylä 2022 ja se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79257

Lisätietoja:

Mari Myllylä, mari.t.myllyla@student.jyu.fi, +358 50 466 4165

Mari Myllylä valmistui tietojenkäsittelyn tradenomiksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 ja muotoilijaksi (AMK) HAMK Hämeen ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Vuonna 2016 hän valmistui filosofian maisteriksi kognitiotieteen maisteriohjelmasta. Myllylä työskentelee tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa ETAIROS-tutkimushankkeessa Jyväskylän yliopiston tutkijana. Myllylän väitöstutkimusta ovat tukeneet ETAIROS STN-hanke (päätös nro. 327355), Suomen kulttuurirahasto (apurahanumero 00180743) sekä Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunta.