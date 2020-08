Väitös 21.8.2020: Internetissä tehoaa tunteisiin vetoava ja populistinen viestintä karismaattisilta johtajilta

Tunteikkaasti puhuvat karismaattiset johtajat vaikuttavat dominoivan nykyistä poliittista mediakenttää, kertoo tuore Jyväskylän yliopiston väitöstutkimus. Heidän usein yhteen asiaan keskittyvä viestinsä sopii nykypäivän mediakenttään massamedian valtakautta paremmin. Tutkimus tarkastelee tätä muuttuvaa maisemaa nuorien ja vanhempien demokratioiden konteksteissa.

Väitöstutkimus tarkastelee demokratian tulevaisuutta nykyajan mediakentässä. Tarkasteltavana on niin massamedian valtakausi kuin internetin jälkeinen mediakenttäkin. Tavoitteena on tarjota ymmärrystä siitä, kuinka poliittiset johtajat toimivat nykypäivän mediakentässä ja kuinka he kykenevät sitouttamaan ja osallistamaan kansaa. Tarkasteltavana on poliittisia johtajia verrattain nuoresta demokratiasta Virosta, sekä vanhemmista demokratioista Suomesta ja Italiasta.

– Nykyinen mediaympäristö hyödyttää ihmisiä jakavia liikkeitä ja johtajia. Usein takana on populistinen viitekehys. Teknologian tuoma osallistumisen mahdollisuus ei sellaisenaan myöskään takaa aidon dialogin luomista, kertoo tutkijatohtori Ülle Toode Jyväskylän yliopistosta.

Erityisesti sosiaalisessa mediassa autoritäärisiä pyrkimyksiä omaavat johtajat voivat helposti saavuttaa suuria seuraajajoukkoja, joille viestin välittäminen ilman perinteisen median välikättä onnistuu helposti. Tämä on aiheuttanut myös laajasti esillä olleen valeuutisilmiön, ja niin kutsutun totuuden jälkeisen informaation leviämisen.

– Aiemmin marginaalissa olleet ääriajatteluun taipuvat johtajat tai ryhmät voivat tällä tavalla vaikuttaa yleiseen diskurssiin aiempaa tehokkaammin levittämällä voimakkaasti värittyneitä tai toisinaan myös valheellisia viestejä, Toode kertoo.

Tunteisiin vetoaminen pyrkimyksenä



Tooden mukaan nykyinen kansalaiskäyttäytyminen on useimmiten tunneperäistä. Poliittiset johtajat pyrkivätkin puheillaan ja viestinnällään usein tunteiden herättämiseen. Pyrkimyksenä on seuraajajoukon ohjailu.

Tutkimuksessaan Toode on luonut mallin, joka tarkastelee poliittisten johtajien viestinnän luoman seuraajajoukon tunnetiloja. Malli esittelee kaksi ympäristöä yhteiskunnalle: riippuvainen ja autokraattinen, sekä itsenäinen ja vapaa. Jälkimmäinen mahdollistaa demokratian myös ruohonjuuritasolla. Mallin tarkasteltavana on kansan osallistamisen ongelmia, kuten luottamus. Tavoitteena on selvittää laajemmin, kuinka viestintä voi vaikuttaa tiettyjen ihmisjoukkojen osallistamiseen tai poissulkemiseen yhteiskunnasta.

– Kansalaisille internetistä löytyvä poliittinen keskustelu voi näyttää hahmottoman laajalta kokonaisuudelta, joka liikkuu joka suuntaan jatkuvasti. Samanaikaisesti poliittiset päättäjät vaikuttavat siltä, etteivät he hahmota pitkän aikavälin yhteiskunnallisia kokonaisuuksia ja keskittyvät viestiessään tunteikkaisiin, mutta pinnallisiin viesteihin, Toode kertoo.

Tutkimus kannustaa nykyistä parempaan mediantuntemuksen koulutukseen, jotta tämän kaaoksen ymmärrys ja tulkinta olisi ihmisille helpompaa. Ihmisten olisi tärkeää hahmottaa lukemansa poliittisen viestin konteksti sekä tarkoitusperät sen takana.

– Kyse on myös laajemmasta pyrkimyksestä kohti tasapainoisempaa yhteiskuntaa. Se vaatisi muutoksia päättäjien johtamis- ja viestintätapoihin. Johtajien viestinnällä on suuri vaikutus yhteiskuntaan ja nykytilanteessa he eivät osallista tai kannusta kansalaisia riittävästi. Ihannetapauksessa kansalainen kokee omaavansa aidon mahdollisuuden kommunikoida päättäjien kanssa sekä vaikuttaa päätöksentekoon, Toode päättää.

MA Ülle Tooden yhteisöviestinnän väitöskirjan "Political leadership and public engagement in a changing media environment" tarkastustilaisuus järjestetään 21.8. klo 8-11 Mattilanniemessä, Agora Gammassa. Vastaväittäjänä associate professor Donna Davis (University of Oregon) ja kustoksena professori Chiara Valentini (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

