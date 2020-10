Väitös 24.10.2020: Nuorten turvallisuusvalmiuksia vahvistettava (Mikko Nykänen)

Nuoret työntekijät ovat haavoittuvassa asemassa työturvallisuuden kannalta ja heillä on muita suurempi riski joutua työtapaturmaan. YTM Mikko Nykäsen väitöskirjassa tutkitaan osallistavan turvallisuuskoulutuksen mahdollisuuksia parantaa nuorten turvallisuusvalmiuksia- ja asenteita.

Työympäristön turvallisuuden kehittämisen lisäksi on tärkeätä vahvistaa nuorten omia valmiuksia. Ammatillisten opintojen aikana saadulla turvallisuuskoulutuksella on keskeinen rooli nuorten työturvallisuuden edistämisessä. Oppilaitosten käyttöön tarvitaan kuitenkin lisää tietoa koulutusmenetelmistä, joilla on mahdollista vaikuttaa nuorten työturvallisuusajatteluun.

Osallistavalla koulutuksella vaikutusta

Nykäsen väitöstutkimus toteutettiin kahdeksassa ammatillisessa oppilaitoksessa ja siinä arvioitiin vertaisoppimiseen perustuvan ja osallistavan turvallisuuskoulutuksen vaikutuksia. Osallistavalla turvallisuuskoulutuksella tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa nuorten omat ideat ja turvallisuusajattelu ovat keskiössä.

Nuoria ohjataan suunnittelemaan yhdessä keinoja työturvallisuuden edistämiseen. Kouluttajan rooli on seurata opiskelijoiden ryhmätyöskentelyä sekä antaa tukea ja lisätietoja tarvittaessa. Valmennusohjelman aikana harjoiteltiin muun muassa työhön liittyvien vaarojen havainnointia, työturvallisuutta tukevan tiedon ja tuen hankkimista sekä työturvallisuutta tukevien kehittämisehdotusten tekemistä.

Väitöskirja tuottaa tutkimusnäyttöä osallistavan koulutusotteen merkityksestä nuorten työturvallisuuden edistämisessä. Tulokset osoittivat, että osallistava lähestymistapa vaikutti positiivisesti nuorten turvallisuusajatteluun ja asenteisiin. Lisäksi havaittiin, että henkilökohtaisten vaikutusmahdollisuuksien tunnistamisella oli motivoiva vaikutus työturvallisuuden edistämiseen.

Käytännön suuntaviivoja

Väitöskirjan viesti on, että osallistavat menetelmät soveltuvat nuorten turvallisuusasenteisiin- ja motivaatioon vaikuttamiseen ja ne täydentävät muita turvallisuuskoulutuksen muotoja.

Kun nuoria ohjataan suunnittelemaan ja ideoimaan keinoja työturvallisuuden edistämiseen he tunnistavat omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Tämä puolestaan lisää motivaatiota työturvallisuuden edistämiseen. Motivaatio auttaa viemään ammatillisten opintojen aikana opittua turvallisuustietoa käytännön työhön. Väitöskirja tarjoaa käytännön ehdotuksia työturvallisuuskoulutukseen kehittämiseen erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta sen tuloksia voidaan soveltaa myös työpaikoilla ja työelämässä.

YTM Mikko Nykäsen psykologian väitöskirjan ”Enhancing safety competencies of young people” tarkastustilaisuus pidetään verkkovälitteisenä 24.10.2020 alkaen klo 12. Vastaväittäjinä toimii PhD Marianne Törner (University of Gothenburg) Kustoksena toimii professori, FT, Asko Tolvanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Yleisö voi seurata väitöstä verkkovälitteisenä osoitteesta: https://r.jyu.fi/dissertation-nykanen-241020

Yleisö voi esittää tilaisuuden lopussa mahdolliset kysymyksensä kustoksen puhelinnumeroon +358 408053537.

Julkaisun tiedot:

Teos on julkaistu JYU Dissertations 280. Teos löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8282-9

Taustatietoa:

Mikko Nykänen (s.1982) valmistui ylioppilaaksi Joensuun lyseon lukiosta vuonna 2001. Hän on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2008 pääaineenaan sosiaalipsykologia. Tällä hetkellä hän työskentelee Työterveyslaitoksella tutkimus- ja kehittämistehtävissä sekä kouluttajana. Hänen työnsä kohdistuu työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Lisätietoja:

Mikko Nykänen, mikko.nykanen@ttl.fi