Väitös 25.9.: Luova kirjoittaminen tukee opettajan ammatillista kehittymistä (Martin)

Opettaja tekee työtä omalla persoonallaan, ja opettajan elämänkokemukset vaikuttavat hänen työhönsä. Koska työ on vuorovaikutteista ja emotionaalista, voi työn aiheuttama stressi näkyä myös vapaa-ajalla. Olisikin tärkeää, että ammatillista kehittymistä tuettaessa huomioitaisiin esimerkiksi hyvinvointiosaaminen, kuten palautuminen, ja tunteiden merkitys oppimiselle.

KM Anne Martin tutki väitöskirjassaan peruskoulun ja toisen asteen opettajien ammatillista kehittymistä kahdessa luovan kirjoittamisen yhteisössä. Tulosten mukaan osallistuminen kirjoittamiseen yhteisössä tuki opettajien ammatillista kehittymistä.

– Osallistuminen tarjosi paitsi uusia pedagogisia ideoita ja mahdollisuuden kehittyä kirjoittajana ja kirjoittamisen opettajana, myös positiivisia tunnekokemuksia sekä keinoja käsitellä, sanoittaa ja jakaa omia elämänkokemuksia, Martin kertoo.

Osallistumisen sosiaaliset aspektit, kuten vertaistuki ja -palaute, tarinoiden jakaminen sekä ohjaajan palaute ja kannustus, näyttäytyivät tutkimuksessa tärkeänä.

– On eri asia kirjoittaa yksin kotona itsenäisesti, kuin kohdata muita ihmisiä ja saada ryhmästä tai opinnoista erilaisia tehtävänantoja, ohjausta ja aikaraameja kirjoittamiselle, Martin kiteyttää yhteisöllisyyden merkitystä.

Sanataidetekstit rikastuttivat tutkimustuloksia

Martin lähestyi aihetta narratiivisen tutkimuksen keinoin ja hyödynsi tutkimuksen eri vaiheissa luovaa kirjoittamista. Jokaisessa osatutkimuksessa osana tuloksia esitettiin analyysiprosessin myötä kirjoitettu kaunokirjallinen teksti. Nämä sanataidetekstit syntyivät vuorovaikutuksessa alkuperäisen aineiston kanssa opettajien luovien tekstien otteita ja haastatteluaineiston lainauksia sekä tutkijan omaa ilmaisua yhdistellen. Tuloksia Martin raportoi ensimmäisessä artikkelissa runon, toisessa proosan ja kolmannessa draaman keinoin.

– Tarinankertojan rooli on mahdollistanut sen, että olen voinut kertoa opettajien kokemuksista samastuttavalla, tunteita herättävällä ja lukijaa puhuttelevalla tavalla, johon akateeminen teksti ei välttämättä yllä, Martin kertoo.

Luova kirjoittaminen tukee myös pedagogiikkaa

Luova kirjoittaminen voi tuoda eri alojen ammatillisen kehittymisen tukimuotoihin uusia näkökulmia, ja tarjota mahdollisuuden ilmaista ja käsitellä sellaisia tunteita ja kokemuksia, joihin perinteiset akateemisen kirjoittamisen muodot eivät välttämättä yllä. Opettajille luovan kirjoittamisen yhteisöihin osallistuminen voi lisäksi tukea oman työn pedagogista kehittämistä: kaikki opettajat ovat kielen ja kirjoittamisen opettajia, ja siksi monipuoliset kirjoittamisilmaisun muodot voivat rikastaa jokaisen opettajan omaa opetusta.

Aiemman tutkimuksen mukaan luovan kirjoittamisen yhteisöihin osallistuvat opettajat tuovat myös omaan luokkahuonepedagogiikkaansa luovia ilmaisumuotoja. Myös Martinin tutkimuksessa moni opettaja kertoi saaneensa uusia ideoita ja näkökulmia omaan työhönsä ja esimerkiksi tekstien arviointiin.

– Joskus punakynää tärkeämpää on tukea oppilaiden rohkeaa, leikkisää ja omantyylistä ilmaisua, Martin toteaa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin opettajille suunnatun Ope kirjoittaa! -luovan kirjoittamisen ryhmästä sekä Jyväskylän avoimen yliopiston perusopintoihin osallistuneilta opettajilta. Aineisto koostui luovista kirjoitelmista ja haastatteluista, ja sitä analysoitiin kaksivaiheisesti ensin temaattisen analyysin askeleita noudattaen ja sitten narratiivista, luovaa analyysiprosessia kulkien.

KM Anne Martinin kasvatustieteen (OKL) väitöskirjan "Draw with words, write myself’ – Supporting teachers’ professional development in creative writing communities" tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 25.9. kello 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti, yliopistotutkija Minna Uitto (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Mirja Tarnanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöstilaisuutta voi seurata osoitteessa https://r.jyu.fi/dissertation-martin-250921.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77620.

Lisätietoja:

Anne Martin, anne.martin@jyu.fi, puh. 040 805 3519

Anne Martin on kirjoittanut ylioppilaaksi jyväskyläläisestä Voionmaan lukiosta vuonna 2005. Martin valmistui luokanopettajaksi ja kasvatustieteiden maisteriksi 2012, sivuaineinaan kirjallisuus sekä koulutusjohtaminen. Valmistuttuaan Martin on työskennellyt erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä opettajankouluttajana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Martin on opiskellut kirjoittamisen perus- ja aineopinnot avoimessa yliopistossa. Hän työskentelee parhaillaan yliopistonopettajana opettajankoulutuslaitoksella ja viimeistelee keväällä 2022 julkaistavaa esikoisromaaniaan.