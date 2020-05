Väitös: 29.5.2020 Tilinpäätösstandardien kääntäminen edellyttää laskentatoimen asiantuntijuutta

Euroopan unionin alueelle listautuneet yhtiöt noudattavat konsernitilinpäätöksissään kansainvälistä tilinpäätösnormistoa, IFRS-standardeja. Jotta standardit voidaan vahvistaa osaksi lainsäädäntöä, ne käännetään EU:n virallisille kielille.

Tuoreessa väitöskirjassa tarkastellaan esimerkkitapauksina standardien ja tilinpäätösten kääntämistä ja niiden kääntämiseen liittyviä ongelmia ja valintoja. Kääntäjä joutuu tulkitsemaan alkuperäistekstin merkitystä, jonka tulisi välittyä mahdollisimman muuttumattomana kohdekielelle käännetyssä standardissa.

Myös standardeja soveltavia tahoja on hyvä kuulla käännöstyössä.

- On tärkeää, että kansainvälisiä standardeja käännettäessä kuullaan aihepiirin substanssin asiantuntijoita. Kun sekä kääntäjien että aihealueen asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään yhteistyössä, käännöksistä tulee todennäköisemmin sujuvia, ymmärrettäviä ja tarkoituksenmukaisia. Suomessa on siitä hyvä tilanne, että tilinpäätösstandardien käännöstyöhön osallistuu laskentatoimen asiantuntijoita, toteaa KTM, FM Jaana Kettunen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Raportointistandardeja kehitettäessä huomioitava uudet liiketoimintamallit

Kettunen analysoi väitöskirjassaan myös uuden raportointikäytännön muodostumista uuteen liiketoimintamalliin liittyvän, mobiilipelien myynnin tulouttamista koskevan tapaustutkimuksen kautta. Tutkimus pohjautuu haastattelu- ja arkistoaineistoihin sekä virtuaalisessa peliympäristössä tehtyyn havainnointiin.

- Taloudelliseen raportointiin liittyvien käytäntöjen tarkastelu laadullisin tutkimusmenetelmin täydentää aiempaa laskentatoimen kirjallisuutta. Aiemmassa tutkimuksessa standardien käyttöönottoa ja soveltamista on analysoitu useimmiten tilinpäätös-, osakemarkkina- ja muihin kvantitatiivisiin aineistoihin pohjautuen, Kettunen kertoo.

KTM, FM Jaana Kettusen laskentatoimen väitöskirjan "Transnational Regulation and the Infrastructure of Financial Reporting" tarkastustilaisuus järjestetään verkkovälitteisesti Zoomissa perjantaina 29.5. klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä professori Keith Robson (HEC Paris, Ranska) ja kustoksena professori Jukka Pellinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Linkki väitöstilaisuuteen.

Jaana Kettunen kirjoitti ylioppilaaksi Ilomantsin lukiosta vuonna 2000. Filosofian maisterin tutkinnon (ruotsin kieli) hän suoritti vuonna 2006 ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2008 Jyväskylän yliopistossa. Hän on työskennellyt Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa aiemmin assistenttina ja tohtorikoulutettavana. Nykyisin Jaana Kettunen työskentelee kauppakorkeakoulussa laskentatoimen yliopistonopettajana.

Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisupalvelussa.