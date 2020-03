Väitös 6.3.2020: Ihmissuhteisiin keskittyvä hoito auttaa masennuksessa (Kontunen)

Merkittävä osa masennuspotilaista hyötyy läheisten ihmissuhteiden toimivuuteen ja tukeen perustuvasta lyhyestä jäsennellystä hoidosta. Tämän osoittaa psykologian lisensiaatti Jarmo Kontusen väitöstutkimus, jossa hän selvitti masennuksen ensivaiheen hoitoa.

Valtaosa masennuspotilaista tulisi hoitaa Käypä hoito -suosituksen mukaisesti perusterveydenhuollossa. Psykoterapeuttisten hoitojen tarjonta ei siellä ole kuitenkaan vastannut riittävästi kysyntään.

Tutkimuksensa pohjalta Kontunen suosittelee perusterveydenhuollon ammattilaisille psykoterapeuttisia keinoja masennuspotilaiden auttamiseen.

Yksi mahdollinen kysyntään vastaava hoito, jota tässä väitöskirjassa on tutkittu, on interpersonaalinen ohjanta eli Interpersonal Counselling (IPC). Siinäkeskitytään seitsemällä käyntikerralla ajankohtaisten ihmissuhdeongelmien ja elämänmuutosten aiheuttaman stressin käsittelyyn ja sitä kautta masennusoireiden helpottamiseen.

Merkittävä osa potilaista toipui

Tutkimuksen tilastollinen osuus osoitti, että lyhyt psykiatristen sairaanhoitajien toteuttama IPC-ohjanta perusterveydenhuollon depression hoidossa oli verrattavissa tuloksiltaan puolta pidempään lyhytpsykoterapiaan erikoissairaanhoidossa. Vuoden seurannassa noin 60 % IPC-hoidoissa olleista potilaista oli täysin toipunut.

Tilastollista ja laadullista tutkimusotetta yhdistävässä osatutkimuksessa havaittiin, että masennuksesta toipuneiden potilaiden ongelma-alueen määrittely toteutui hyvin potilaan ja hoitajan yhteisymmärryksessä. Onnistuneissa hoidoissa potilailla oli saatavilla hoidon ulkopuolista sosiaalista tukea, minkä avulla vuorovaikutuksellisia ongelmia pystyttiin käsittelemään läheisten kanssa.

Tapaustutkimusosuudessa näkyi, miten IPC-menetelmän mukainen aktiivinen ja vastavuoroinen toiminta rohkaisivat potilasta päästämään irti itsesyytöksistä ja ottamaan vaikeat asiat esille läheisensä kanssa.

Masennuksen ensivaiheen hoitoon huomiota

Väitöskirjan tulokset vahvistavat käsitystä, että ajoissa räätälöity hoito perusterveydenhuollossa lievittää masennuksen oireita, vähentää inhimillistä kärsimystä ja mahdollisesti myös masennuksen yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia.

Väitöskirjan tutkimusaineisto koostui 40:stä ensi kertaa masennuksen vuoksi hoitoon hakeutuneesta potilaasta. Potilaiden oireita arvioitiin ennen hoidon aloitusta, sen lopussa sekä 12 kuukauden jälkiseurannassa. Lisäksi potilaiden hoitoprosesseja seurattiin terapiaistuntojen ääninauhoituksin ja jälkihaastatteluin.

PsL Jarmo Kontusen psykologian väitöskirjan "Therapeutic change in interpersonal counselling (IPC) for depression: A mixed methods study of primary health care patients" tarkastustilaisuus pidetään 6.3.2020 Ruusupuistossa Helena-salissa (D104) Vastaväittäjänä on PsT, dosentti Olavi Lindfors (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori emeritus Jukka Aaltonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Julkaisun tiedot:

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 197, Jyväskylä, 2020, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-8086-3 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67912

Lisätietoja:

Jarmo Kontunen on psykologian lisensiaatti ja psykoterapian erikoispsykologi (vaativa erityistaso). Hän kirjoitti ylioppilaaksi Lönnrotin lukiosta Lappeenrannasta vuonna 1976. Työurallaan Jarmo Kontunen on toiminut johtavana psykologina Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä vuosina 1991–2007. Nykyisin hän toimii yksityisvastaanotollaan psykoterapeuttina ja kouluttajana sekä työnohjaajana.

Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

