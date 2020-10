Väitös 9.10.2020: Luokanopettajien kenttäkokemus ja opettajuuden ideaalit eivät kohtaa (Fornaciari)

KM Aleksi Fornaciari tarkasteli väitöskirjassaan luokanopettajan suhdetta ja suuntautumista yhteiskuntaan sekä näihin liitettyjä vaatimuksia. Erityisen ongelmalliseksi osoittautui kriittis-aktiivisen yhteiskuntasuhteen painottaminen niin ammatin käytännöissä kuin kasvatustehtävässä. Ristiriitaisia olivat myös käsitykset siitä, kuinka paljon tällainen tehtävä luokanopettajan kontolle edes kuuluu.

Fornaciarin tarkastelun tulokset osoittavat, että luokanopettajien itsensä kokeman ja nykyhahmotelmista piirtyvän ammattikuvan suhde sisältää jännitteitä. Niitä syntyy ammattiin kiinnittymisessä, opettajan ja koulun tehtäviin ja tavoitteisiin liittyvissä näkökulmissa sekä yhteiskuntasuuntautuneisuuden sisällöissä.

Tärkeä havainto olikin kuilu ideaalien sekä luokanopettajan omien arkikokemusten välillä. Tutkimus alleviivaa suomalaisen koulun ja opettajan yhteiskunnallisen reflektion tärkeyttä. Opettajan yksilövetoista ammattikuvaa laajennetaan yhteisöllisemmäksi. Samalla idea demokraattisesti toimivasta opettajasta liittää hänet aktiiviseen toimijuuteen, yhteistyöhön eri tahojen kanssa sekä aktiivisuuteen ja aktivismiin kasvatus- ja opetuskysymyksissä.

Perinteisesti suomalainen opettajuus on painottunut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja suhde ympäröivään yhteiskuntaan on realisoitunut kuuliaisena kansakunnan valtiollisten ja kulttuuristen tarpeiden tyydyttäjänä. Opettaja on suhtautunut passiivisesti yhteiskuntaan. Opettajuuteen ei ole liitetty aktiivista tai äänekästä vaikuttamishalua ammatin ulkopuolisiin tai muihinkaan yhteiskunnan ilmiöihin.

Väitöskirjan aineiston muodosti kolmentoista luokanopettajan työtään koskevat ajatukset. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään sitä, miten luokanopettajat näkevät ja kokevat itsensä yhteiskunnallisina toimijoina sekä asemansa lasten ja nuorten yhteiskuntaan kasvattajina.

– Tutkimuksessani korostuu käsitys luokanopettajan ammatista eettisesti vastuullisena, vaativana ja herkkänä inhimillisen työn muotona. Muut tehtävät, joita luokanopettajan tehtävään liittyy tai liitetään, näyttäytyvät tutkimukseni perusteella eettiselle tehtävälle alisteisina, Fornaciari tiivistää.

KM Aleksi Fornaciari kasvatustieteen väitöskirja "Luokanopettajan yhteiskuntasuuntautuneisuus ja sen kriittinen potentiaali" tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 9.10. klo 12.00 alkaen yliopiston vanhassa juhlasalissa (C2). Vastaväittäjänä toimii professori Maija Lanas (Oulun yliopisto) ja kustoksena dosentti Matti Rautiainen. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-fornaciari-091020

Yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä kustoksen puhelinnumeroon +358408053368.

Julkaisun tiedot:

Fornaciari, Aleksi Primary school teacher's societal orientation and its’ critical potential Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 83 p. (JYU Dissertations ISSN 2489-9003; 285) ISBN 978-951-39-8293-5 (PDF)

Taustatietoja:

Fornaciari valmistui kasvatustieteen maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2015. Fornaciari toimii Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella yliopistonopettajana. Väitöskirjatutkimusta on rahoittanut Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Lisätietoja: