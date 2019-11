Väitös 9.11.2019: Musiikin kuuntelusta apua yksinäisyyteen – Tutuilla kappaleilla tyydytetään sosiaalisia tarpeita (Schäfer)

Kokiessaan olonsa yksinäisiksi ihmiset hakeutuvat usein tuttujen televisiosarjojen, elokuvien ja muiden medioiden pariin. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu romaanien lukemisen ja television katselun mahdollisesti toimivan suojana yksinäisyyden tunteita vastaan. Katharina Schäfer tarkasteli väitöskirjassaan, voiko musiikin kuuntelu tarjota vastaavanlaista apua.

Schäferin tutkimuksen mukaan musiikkia käytetään aktiivisesti yksinäisyyden tunteiden lievittämiseen muiden medioiden ohella. Tutkimus paljastaakin, että tuttujen kappaleiden kuuntelu yksinäisyydessä voi lievittää yksinäisyyden tunnetta ainakin väliaikaisesti.



Musiikin kuuntelu voidaan siis käsittää symbolisena sosiaalisen käyttäytymisen muotona. Tämä tarkoittaa toimintoja, joiden kautta yksilöt solmivat mielessään yhteyksiä muihin ihmisiin.



Musiikki herättää muistoja



Internetissä toteutetun kyselytutkimuksen tulokset antavat suuntaa sille, millä tavoin musiikki voi lievittää yksinäisyyttä. Ensinnäkin, ihmiset näyttäisivät mielessään samastuvan musiikin esittäjiin. Tämä niin kutsuttu empaattinen samastuminen tapahtuu musiikin ja laulutekstien kautta, jotka resonoivat kuulijan omien kokemusten kanssa. Vastaavaa samastumista tapahtuu koettaessa yhteyttä television ja kirjojen todellisiin tai fiktiivisiin hahmoihin.



– Tutut melodiat voivat tutkimuksen mukaan myös aktivoida muistoja merkityksellisistä suhteista sekä herättää nostalgisia tunteita, Schäfer kuvaa.



Aiemmissa tutkimuksissa on todettu nostalgian tunteiden lievittävän yksinäisyyttä, ja muihin medioihin verrattuna musiikki vaikuttaisikin olevan nostalgian tunteiden herättäjänä erityisen tehokas väline.





Musiikin kuuntelu voi auttaa, jos ystävät tai sukulaiset eivät ole tavoitettavissa



On todennäköistä, että musiikin kuuntelu on hyödyllisintä silloin kun sitä käytetään suoran sosiaalisen vuorovaikutuksen jatkeena.



– Kuten ei muitakaan symbolisen sosiaalisen käyttäytymisen muotoja, musiikin kuuntelua ei tulisi käyttää suoran sosiaalisen vuorovaikutuksen pitkäaikaisena korvikkeena, Schäfer muistuttaa.



Sosiaalisina olentoina ihmiset tarvitsevat yhteenkuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia, sekä yhteyttä toisiin ihmisiin. Mikäli nämä tarpeet eivät täyty, ihmiset kärsivät fyysisesti ja psyykkisesti, ja yksinäisyyden vaikutukset terveydelle ovat verrattavissa korkean verenpaineen, ylipainon tai tupakoinnin haittoihin. Ihmisten kokiessa riittävässä määrin positiivista sosiaalista vuorovaikutusta he kykenevät ainakin tilapäisesti tyydyttämään sosiaalisia tarpeitaan myös epäsuoran symbolisen vuorovaikutuksen avulla.



Ihmiset saattavat ohjautua symbolisen sosiaalisen vuorovaikutuksen pariin tiedostamatta toimintansa todellisia syitä. Katsottuaan jakson suosikki tv-sarjastaan, kuvia läheisistään, tai luettuaan romaanin he voivat kuitenkin kokea olonsa paremmaksi, sillä he ovat kokeneet yhteyttä johonkin. Tämän tutkimuksen mukaan tuttujen kappaleiden kuuntelu voi samalla tavoin vähentää yksinäisyyden tunnetta.



Dipl.-Psych. Katharina Schäferin musiikkitieteen väitöskirjan ”Connecting sounds: Private music listening as symbolic social bahviour” (Yhdistävät sävelet: Yksityinen musiikinkuuntelu symbolisena sosiaalisena käyttäytymisenä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä tutkijatohtori, PhD Tommi Himberg (Aalto-yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Suvi Saarikallio (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.





Katharina valmistui vuonna 2004 viiden parhaan joukosta Saksin osavaltion koulusta St. Afra Meissenissä. Hän opiskeli Martin-Luther-yliopistossa Halle-Wittenbergissa ja Humboldt-yliopistossa Berliinissä Saksassa pääaineenaan psykologia ja sivuaineenaan musiikkitiede. Hän sai psykologin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) erinomaisin arvosanoin vuonna 2013. Katharina on työskennellyt Prof. Dr. Stefan Koelschin johdolla kognitiotieteen ja aivotutkimuksen tutkimuskeskus Max Planck -instituutissa Leipzigissä (Saksa), professori Mari Tervaniemen johdolla aivo- ja musiikintutkimuksen tutkimusryhmässä Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä sekä professori Tuomas Eerolan johtamassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Jyväskylän yliopiston monitieteisen musiikkitutkimuksen keskuksessa.



