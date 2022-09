Väitös: Ilmastotavoitteet mullistavat kaupunkisuunnittelun 2020-luvulla

Väitös: Sosioekonomisen aseman vaikutus äitiys- ja lapsiterveyteen Jemenin maaseudulla 31.8.2022 09:51:28 EEST | Tiedote

Useimmissa matalan tulotason ja keskitulotason maissa terveydenhuollon epäoikeudenmukaisuus on räikeintä äitiys- ja lapsineuvolapalveluissa. Jemenissä näiden palveluiden kehittäminen on keskeinen kansanterveydellinen haaste. Vaikka äitiys- ja lapsiterveyttä mittaavien indeksien (MCH) perusteella kehitystä on tapahtunut, se on jäänyt vähäiseksi.