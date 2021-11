Väitös: Kaupungin kasvaessa hitaasti kaupunkisuunnittelu voi hyötyä kömpelöistä suunnitteluratkaisuista

Mobiilipelit houkuttelevat opettelemaan karjalan kieltä ja kulttuuria 23.11.2021 07:45:00 EET | Tiedote

Mikä on kahvi vienankarjalaksi? Entä käsi? En halua hirsipuun heilahtavan häviön merkiksi, sillä lapsenakin pärjäsin tällaisissa peleissä hyvin. Edellisestä hirsipuupelistä on aikaa, eikä vienankarjala oikein suju. Vielä. Pikkuhiljaa sanat alkavat kuitenkin tarttua mieleen. Kahvi on kahvi vienaksikin. Peli auttaa ja opettaa.