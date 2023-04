Väitös: Kirjallinen huumori tarjoaa epätavallisia näkökulmia ja vaikuttaa asenteisiin

Terry Pratchettin (1948–2015) merkityksestä kirjailijana kertoo se, että hänelle myönnettiin aatelisarvo kirjallisista ansioista. Discworld-romaaniensa ansiosta Pratchett hallitsi 1980-luvun loppupuolella sekä valtaosan 1990-lukua myydyimpien kirjojen listoja Iso-Britanniassa, kunnes J. K. Rowlingin Harry Potter -romaanit syrjäyttivät Pratchettin tältä valtaistuimelta. Discworld-romaaneja on suomennettu Kiekkomaailma-nimellä.

Discworld-romaanien tyylilaji on humoristinen fantasia, ja Terry Pratchett on osaltaan ollut luomassa viime vuosikymmenien fantasia-buumia. Väitöskirjassaan filosofian lisensiaatti Lauri Määttä tarkastelee Pratchettia ensisijaisesti humoristina.

Määttä selittää Pratchettin huumoria ja sen hauskuutta toisaalta epätavallisten näkökulmien ja toisaalta huumorin hyperdeterminaation avulla. Määttä katsoo Terry Pratchettin huumorin kumpuavan paljolti siitä, että Pratchett siirtää todellisesta maailmastamme tuttuja kulttuuri-ilmiöitä Discworld-nimiseen fantasiamaailmaan, mikä mahdollistaa näiden ilmiöiden tarkastelemisen humoristisen epätavallisista näkökulmista käsin. Tällaisia fantasiamaailmaan siirrettyjä ilmiöitä ovat Discworld-romaaneissa mm. antiikin kulttuurit, Shakespearen näytelmät, rock-musiikki lieveilmiöineen sekä Holy Wood -nimiseen paikkaan syntyvä elokuvateollisuus.

Huumorin hyperdeterminaatio tarkoittaa erilaisten komiikan keinojen yhdistelemistä samassa kuvauksessa tai kohtauksessa. Määttä löytää Discworld-romaaneista lukuisia erilaisia komiikan keinoja ja esittää uuden komiikan keinojen taksonomian, jonka avulla huumorin hyperdeterminaatiota voidaan selittää paremmin.

Tämän huumorin poetiikan lisäksi Määttä tutkii väitöskirjassaan Discworld-romaanien huumorin retoriikkaa. Klassisessa retoriikan teoriassa retoriikalla tarkoitetaan puhujan pyrkimystä vaikuttaa yleisönsä asenteisiin.

— Kirjailijat pyrkivät samalla tavalla vaikuttamaan lukijoihinsa arvottamalla esitettyjä asioita joko myönteisesti tai kielteisesti. Pratchettille on ominaista kaksi retorisen vaikuttamisen tapaa. Kertojan epätavalliset näkökulmat esittävät arvottavia asenteita lukijalle tuttuihin kulttuuri-ilmiöihin, kun taas koomisten kielikuvien avulla kuvatut henkilöhahmojen tunnereaktiot esittävät arvottavia asenteita fantasiamaailman sisäisiin ilmiöihin, Määttä toteaa.

Lauri Määttä on kotoisin Kainuusta ja asuu Kajaanissa.

Väitöstilaisuus perjantaina 14. huhtikuuta

Filosofian lisensiaatti Lauri Määtän kirjallisuustieteen oppialaan kuuluva väitöskirja The Witcraft of Seeing Things Differently : Hyperdetermined Humor, Unusual Viewpoints, and Narrative Rhetoric in Terry Pratchett's Discworld Novels tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 14.4.2023 klo 12 auditoriossa Pinni B 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori Joel Kuortti Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Sari Kivistö yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.