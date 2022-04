Väitös: Meren pohjaan upotettujen ammusten arseeniyhdisteiden vaikutuksista meriympäristöön

Koko maahan ennustetaan tavanomaisia kevättulvia 15.3.2022 11:11:25 EET | Tiedote

Vaikka talven aikana on kertynyt paikoin poikkeuksellisen paljon lunta, kevättulvia voidaan odottaa suhteellisen rauhallisin mielin. Koko maahan on ennustettu melko tavanomaisia kevättulvia. Pohjanmaan rannikolla ensimmäinen tulvahuippu saavutetaan ennusteen mukaan ensi viikon alkupuolella, minkä jälkeen sää viilenee, ja toinen huippu on edessä huhtikuussa. Etelä- ja Lounais-Suomessa tulvahuippu ajoittuu todennäköisesti huhtikuun alkupuolelle, Pohjois-Pohjanmaalla huhtikuun lopulle ja Lapissa todennäköisesti toukokuulle.