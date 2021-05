Väitös: Ohjelmistovalinnoilla merkittävä rooli kuoroidentiteetin muodostumisessa

Kuorolaulu on suosittua Tansanian evankelisluterilaisessa kirkossa. Leena Lampinen on väitöstutkimuksessaan selvittänyt, minkälainen merkitys ohjelmistovalinnoilla on yhden tansanialaisen hiippakunnan kuorojen identiteettien rakentumisessa. Lampisen väitöskirja ”Our Songs and Other People’s Songs. Music and Identities in a Lutheran Diocese in Tanzania” tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 10.5.2021.

Leena Lampinen

Väitöstutkimuksessaan hollolalaislähtöinen Lampinen tarkastelee kuorotoimintaa erilaisten yksilö- ja ryhmäidentiteettien näkökulmasta. Hän haastatteli kymmentä tansanialaista kuoronjohtajaa ja teki lisäksi laajemman kyselytutkimuksen. Väitöstutkimuksen aihepiiri kumpuaa Lampisen omista kokemuksista hänen asuttuaan Tansaniassa viiden vuoden ajan ja osallistuttuaan siellä paikalliseen kirkkokuorotoimintaan. Esille tuli muun muassa kuoronjohtajien yhteisöllinen tapa toimia. "Tutkimukseni piirissä olevilla kuoroilla oli usein useita johtajia, joista kukin täydensi kokonaisuutta omilla vahvuuksillaan. Tämä laajentaa kuorojen musiikillisia mahdollisuuksia, ja vastaavaa haluaisin nähdä myös täällä Suomessa", Lampinen toteaa. Kuoronjohtajalla voi olla monia identiteettejä Uskonnollinen maailmankatsomus ja kirkollinen ympäristö olivat Lampisen tutkimien kuorojen toiminnan perusta. Lampinen selvitti, että toistuvuuden ja rutiinien merkitys kuorojen yhteenkuuluvuuden tunteen luojina korostuvat tässä ympäristössä, jossa kuorot harjoittelevat useita kertoja viikossa ja osallistuvat jumalanpalvelukseen joka sunnuntai. Kuorot näkevät itsensä aktiivisina toimijoina jumalanpalveluksissa: ne välittävät kristillistä sanomaa ja tukevat seurakuntalaulua. Lampinen havaitsi, että tutkimuksen osallistujilla oli monenlaisia musiikillisia identiteettejä: he olivat kuoronjohtajia, musiikinopettajia, säveltäjiä, laulajia, tietyn musiikkityylin esittäjiä, etnisen ryhmän edustajia ja/tai uskonnollisen yhteisön jäseniä. "Tärkeä osa kuoronjohtajien työtä on musiikillinen yhteistyö, joka luo yhteenkuuluvuuden ja kollegiaalisuuden tunnetta sekä luterilaisen kirkon sisällä että ekumeenisesti muiden kirkkokuntien kuoronjohtajien kanssa. Ohjelmistovalinnat rakentavat kuoron identiteet tiä Kuoro-ohjelmiston valikoituminen on prosessi, jonka kautta muun muassa kuoronjohtajat vaikuttavat kuoron itsestään antamaan kuvaan. Toisaalta taas kuoron identiteetti vaikuttaa ohjelmiston valintaan. Tämän tutkimuksen monenlaisia musiikkityylejä sisältävät kuoro-ohjelmistot ovat musiikillisten, uskonnollisten, paikallisten ja etnisten identiteettien kohtaamispaikkoja. Lampinen havaitsi, että kuoronjohtajat luokittelevat kuorojensa ohjelmistoa esimerkiksi ”meidän ja muiden lauluihin”, ”tavallisiin ja erityisiin lauluihin” sekä ”kirkollisiin ja maallisiin lauluihin”. "Tällaiset luokittelut liittyvät olennaisesti myös kuorojen erilaisten identiteettien muotoutumiseen", hän toteaa. Lisätiedot Leena Lampinen

leena.lampinen@uniarts.fi Verk ko ta pah tu ma: Leena Lam pi sen väi tös ti lai suus 10.5. 2021 klo 16 Väitöskirjan otsikko: Our Songs and Other People’s Songs. Music and Identities in a Lutheran Diocese in Tanzania. Vastaväittäjä: prof. Jean Kidula (University of Georgia) Väitöskirjan tarkastajat: prof. Jean Kidula (University of Georgia), prof. Johannes Brusila (Åbo Akademi) Tarkastustilaisuuden valvoja: Yliopistonlehtori Jorma Hannikainen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Tilaisuus on englanninkielinen ja se on katsottavissa suorana Youtubesta. Katso tilaisuus suorana Youtubesta

