Väitös: Puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi vähentää ensihoidon kiireettömiä tehtäviä ja voi tuoda säästöjä ensihoitopalvelun järjestämiseen

Väitös: Koskea vai ei – kokemus ja normit määrittävät kosketusta 13.5.2022 07:22:00 EEST | Tiedote

Kosketus on tärkeä osa ihmisten välistä kommunikaatiota, ja erityisen tärkeää se on aikuisen ja lapsen välillä. Julkisessa keskustelussa kosketusta on pohdittu enimmäkseen hyvä–paha-akselilla. Väitöstutkimuksessa selvitetään vähemmälle huomiolle jäänyttä näkökulmaa: millaiseksi kosketus muotoutuu päiväkodin suhteissa.