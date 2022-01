Väitös: Suuremmissa luokissa esiintyy enemmän työrauhahäiriöitä

Suomalaisten suhteesta kolonialismiin uutta tietoa 27.1.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Itäisten ja läntisten imperiumien välissä sinnitelleiden suomalaisten on pitkään ajateltu olleen kolonialismin historiassa ulkopuolisia. Tämän vuoksi aiheen tutkimustraditio on Suomessa melko nuori. Tuore kansainvälinen antologia Finnish Colonial Encounters. From Anti-Imperialism to Cultural Colonialism and Complicity tuo siihen lisätietoa.