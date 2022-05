Väitös: Terveysviestintä voi olla ristiriitaista ja edellyttää monenlaisia lukutaitoja

Nykyaikainen terveysviestintä ja muuttuvat mediaympäristöt vaativat uudenlaista osaamista sekä opettajilta että oppijoilta. Väitöstutkimus selvitti oppijoiden tiedonhankinnan ja arvioinnin edistämistä yläkoulun terveystiedon opetuksessa. KM Tuula Nygård tutki, miten terveystiedon opettajat ohjasivat oppilaitaan hankkimaan tietoa, arvioimaan kriittisesti tiedonlähteitä ja tekemään valintoja niiden välillä.



Tiedonhankintaa ja tiedon arviointia tulee tarkastella oppilaiden kanssa monilukutaidon näkökulmasta, koska he tarvitsevat taitoa selittää, arvioida ja tuottaa tekstejä eri viestintäkanavissa. Monilukutaito tarkoittaa sanallista, kuvallista, auditiivista, numeerista ja kinesteettistä tekstiä tai näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Se tulee ottaa huomioon kaikessa oppimisessa, koska sitä tarvitaan multimodaalisten sekä kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisten tekstien tulkitsemiseen.

Monilukutaito on yksi perusopetuksen opetussuunnitelman painopistealueista. Sen edistäminen on kuitenkin haastavaa. Monilukutaidon vahvistamiseksi opetuksessa on välttämätöntä hyödyntää erilaisia tietoympäristöjä ja kehittää oppilaiden tiedonhankinnan, arvioinnin ja tuottamisen prosesseja.

Tutkimuksessa terveystiedon oppituntien havainnointiaineistosta nousevat esiin ryhmätyötilanteissa käydyt opettajan ja oppilaiden väliset keskustelut, kun he käsittelivät tiedonhankintaa ja arvioivat lähteiden luotettavuutta. Opettajalla on keskeinen rooli tiedon lähteenä, välittäjänä ja valinnan ohjaajana.

Haastatteluaineiston avulla tutkija selvitti terveystiedon opettajien käsityksiä heidän tiedollisista auktoriteettirooleistaan, opettajaidentiteetin rakentumisesta sekä tiedonhankinnasta ja arvioinnista monilukutaidon näkökulmasta.



Tutkimus on ajankohtainen, koska monilukutaito on kansallisen lukutaitostrategian ytimessä. Suomen tekeminen maailman lukutaitoisimmaksi maaksi vuoteen 2030 mennessä vaatii laajaa panostusta, perusteellista ja pitkäjänteistä tukea opettajille sekä asianmukaisia resursseja.

Kasvatustieteen maisteri Tuula Nygård väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 27.5.2022. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on ”Kyllä siinä paljon on semmoista harjoiteltavaa”. Neksusanalyyttinen tutkimus monilukutaidon edistämisestä terveystiedossa ("There is a lot to practice". A nexus analytical study on promoting multiliteracy in health education). Vastaväittäjänä toimii KT Carita Kiili Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Riitta-Liisa Korkeamäki. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla farmakologian salissa F202 (Aapistie 5) klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/68840299143?pwd=QnFVSkNEeUNjV0RiL2t0Sjh1dE5MQT09