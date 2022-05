Väitös: Turvapaikanhakijaan kohdistuu epäinhimillisiä odotuksia

Tutkimuksen mukaan turvapaikanhakijan tulee yhteiskunnan silmissä olla valmis hyväksymään ennakkoluuloja, hänen tulee hyväksyä ajatus itsestään vähemmän arvokkaana sekä normalisoida kokemaansa rasismia. Odotukset ovat usein sanattomia, ja turvapaikanhakijat lukevat niitä heitä ympäröivistä turvapaikanhakijuutta koskevista oletuksista.

KM Maria Petäjäniemi tutkii väitöskirjassaan turvapaikanhakijuutta ja turvapaikkapäätöksen odotusta Suomessa. Tutkimuksen aineisto koostuu vuosina 2016 ja 2018 toteutetuista syvähaastatteluista ja noin kolmen vuoden mittaisesta ajanjaksosta, jolloin hän vietti aikaa yhdeksän turvapaikanhakijan kanssa.

Tutkija kuvaa ajanviettoaan turvapaikanhakijoiden kanssa muun muassa kahviloissa ”hengailuksi”, joka antoi tietoa ja ymmärrystä heidän arjestaan. Hengailun myötä muodostui luottamuksellisia suhteita, mikä on erityisen tärkeää tutkimuksessa, jossa tutkimukseen osallistujat on monella tapaa asetettu yhteiskunnan marginaaliin.

Petäjäniemen mukaan turvapaikanhakijan asemaan vaikuttavat laissa määritellyt perusteet, yhteiskunnalliset odotukset ja syy, minkä vuoksi ihmiset ylipäätään hakevat turvaa eli perustavanlaatuinen tarve turvalliselle paikalle.

Vuoden 2015 syksystä lähtien Suomi on kiristänyt turvapaikanhakijoihin kohdistuvaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi humanitaarisen suojelun kategoria poistettiin ulkomaalaislaista keväällä 2016. Lisäksi kansainvälisen suojelun saamista koskevien valitusten muutoksenhakuaikaa lyhennettiin ja turvapaikanhakijoiden oikeusapua rajoitettiin.



Tutkimuksen mukaan nämä muutokset vaikuttavat suoraan turvapaikanhakijoiden oikeuksiin ihmisinä ja jopa mahdollisuuksiin selviytyä.



Juridisesti turvapaikanhakijan asema kumotaan, kun henkilö joko käännytetään tai hän saa turvapaikkapäätöksen. Yhteiskunnallisesti turvapaikanhakijuutta pyritään poistamaan, kun turvapaikanhakijoita kehotetaan ”menemään takaisin sinne mistä tulivat”. Väitöksen mukaan yksinkertainen ratkaisu turvapaikanhakijoiden aseman parantamiseen olisi oleskelulupien myöntäminen.



Tutkija toteaa, että turvapaikanhakija on aina väärässä paikassa, mikä tekee hänen asemastaan mahdottoman. Kun tarve turvalliseen paikkaan täyttyy, ihminen ei ole enää turvallisen paikan hakija, vaan oman turvallisen paikkansa haltija.

Kasvatustieteen maisteri Maria Petäjäniemi väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 20.5.2022. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Kuljeskeleva tutkimus turvapaikanhakijuudesta ja odotuksesta ((Un)becoming an asylum seeker: Nomadic research with men awaiting an asylum decision). Vastaväittäjänä toimii professori Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Maija Lanas. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa L10 klo 12 ja sitä voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/66232599862