Väitös: Vääränlainen, kiusattu, ulkopuolinen – koulukiusaamisella voi olla pitkäaikaisia seurauksia sen kohteeksi joutuvalle

Väitös: Peruskoulun monimutkaisiin haasteisiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja 18.4.2023

Tuoreen tutkimuksen perusteella peruskoulun asema oppimisen ja osaamisen kivijalkana on vakaa, vaikka viime aikoina keskustelu koulun ympärillä on ollut varsin negatiivista. KM Päivi Nilivaaran peruskoulun vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kartoittavan väitöstutkimuksen mukaan koulun haasteet ovat monimutkaisia ja niiden kehittämiseen kohdistuu ristiriitaisia intressejä. Tutkimustiedon valossa kehittämisen suunta on viimeisimmissä opetussuunnitelmauudistuksessa ollut oikea.