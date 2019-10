Väitös:Tietojärjestelmien hyödyntäminen ympäristöystävällisen käyttäytymisen edistämiseksi Persuasive Systems Design -mallin avulla

Nataliya Shevchukin väitöstutkimus käsittelee useita merkittäviä aihepiirejä: tietojärjestelmät, vakuuttavuus, suostuttelevuus, käyttäytymisen muutos sekä kestävä kehitys. Tutkimuksen avulla selvitetään tietojärjestelmien potentiaalia saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään ympäristöystävällisemmäksi.

Oulun yliopiston Kestävän kehityksen viikon teematapahtumat jatkuvat vielä ensi viikon alussakin, kun maisteri Nataliya Shevchuk väittelee maanantaina. Tietojenkäsittelytieteisiin kuuluvan väitöskirjan otsikko on Application of persuasive systems design for adopting Green Information Systems and Technologies (Persuasive Systems Design -mallin soveltaminen kestävää kehitystä tukevien tietojärjestelmien ja informaatioteknologioiden käyttöönoton tukena). Vastaväittäjänä toimii professori Stefan Seidel Liechtensteinin yliopistosta ja kustoksena professori Harri Oinas-Kukkonen Oulun yliopistosta.

Voivatko teknologia ja erilaiset sovellukset ohjata ihmisten arkikäyttäytymistä kestävän kehityksen mukaisesti? Miten pelillistäminen voi toimia tällaisissa ratkaisuissa? Teknologiaa käyttäessään ihmisellä pitää olla hallinnan tunne asioihin. PSD-malli määrittelee vakuuttavan suunnittelun lähestymistavat. Ihminen ja ihmisyys on olennaista ICT-sovellusten suunnittelussa. Tekniikka ohjaa ajattelua ja toimivimmillaan se tapahtuu tietoisesti eli ihminen itse asettaa tavoitteet toiminnalleen. Piilo-ohjailu ei kanna pitkälle vaan sen pitää olla suostuttelevaa.

Tarve tällaiselle tutkimukselle kumpuaa ympäristön nykyisestä kriittisestä tilasta, joka vaatii välittömiä toimia. Käyttäytymisen muutos on yksi merkittävä osa ympäristöä säästävien informaatioteknologisten ratkaisujen suunnittelussa. Käyttäytymisen muuttaminen on erittäin haastavaa. Sen vuoksi vakuuttavia ja suostuttelevia tekniikoita voidaan käyttää tukemaan käyttäytymisen ja tapojen muuttamisessa.

-Olemme tänä päivänä hyvin riippuvaisia erilaisista tietojärjestelmistä. Esimerkiksi voi olla vaikeaa kuvitella edes yhtä päivää ilman älypuhelinta ja sen sovelluksia. Väitöskirjani keskittyykin juuri älypuhelinsovelluksiin esimerkkeinä tietojärjestelmistä, joiden avulla käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Väitöskirjan teoreettinen pohja perustuu Persuasive Systems Design -malliin (PSD), joka tarjoaa viitekehyksen suunnittelulle ja arvioinnille, Shevchuk sanoo.

Väitöskirja koostuu systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, historiallisesta analyysistä ja neljästä kokeellisesta tutkimuksesta eli kuudesta eri artikkelikokonaisuudesta. Näissä tutkitaan erilaisten PSD-mallin mukaisten ohjelmisto-ominaisuuksien sekä kestävän kehityksen mukaisen käyttäytymisen välisiä suhteita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että PSD-malli parantaa olemassa olevien teknologioiden potentiaalia käyttäytymisen muutoksen tukemiseen ja erityisesti myös ympäristöystävällisempään suuntaan. Väitöskirja hyödyttää sekä tieteellistä tutkimusta että käytännön työelämää.