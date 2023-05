Väitöstutkimus: gallerioiden mahdollisuudet ovat vuorovaikutuksessa

Lauren O’Neal näkee galleriat monipuolisina ”tilanteina”, joissa taidekokemus syventyy sekä kuraattorille että yleisölle osallistumisen ja tekemisen kautta. Hän on työskennellyt uransa aikana kuraattorina, taiteilijana ja tutkijana. Hänellä on monipuolisen työuran ohella monialainen työskentelytapa, jossa hän hyödyntää esimerkiksi liikettä, kokeilua ja keskustelua.

”Projektini alkuperäinen tavoite oli löytää tapa, jolla teoretisoida ja jalostaa omaa työskentelyäni ja tehdä tilaa monialaisille kiinnostuksenkohteilleni. Pidemmällä aikavälillä toiveeni olisi käyttää koreografista ajattelua gallerioiden ja museoiden uudistamiseen niin, että niistä tulisi dynaamisempia, joustavampia ja yleisöystävällisempiä”, O’Neal kuvailee väitöstutkimuksensa lähtökohtia.

Museot ja galleriat tarjoavat yhä enemmän osallistavia tapahtumia yleisölle aamujoogasta piirustusiltoihin perinteisten yleisökierrosten rinnalla. O’Neal näkee, että trendi tulee vahvistumaan tulevaisuudessa ja lisää taidekentän elinvoimaisuutta.

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte koostuu kuvataiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. O´Neal toteutti osana opinnäytettään kolme kuratointiprojektia Lamontin galleriassa New Hampshiressa, USA:ssa vuosien 2015 ja 2020 välillä.

”Tohtorinopintojen myötä pääsin kehittelemään uusia metodologioita ja vaihtoehtoisia tapoja jakaa tutkimustani. Odotan innolla sitä, että pääsen hyödyntämään oppimaani työtila-, kuratointi- ja esiintymiskäytännöissäni.”

Lauren O’Nealin teoksia on ollut esillä esimerkiksi Portlandin ja Houstatoncin taidemuseoissa Yhdysvalloissa. Hän on järjestänyt kuraattoriprojekteja muun muassa Lamontin galleriassa, Federal Reserve Bankissa ja Somervillen museossa. Aiemmin hän on toiminut Lamontin gallerian johtajana ja kuraattorina Phillips Exeter Academyssa. Tällä hetkellä hän on vanhempi luennoitsija Bostonin yliopiston taidehallinnon tutkinto-ohjelmassa ja vieraileva stipendiaatti Harvardin yliopiston taide- ja tiedeohjelmassa.

Tarkastustilaisuus

Lauren O´Nealin opinnäyte Assembling a Praxis: Choreographic Thinking and Curatorial Agency tarkastetaan perjantaina 26.5. klo 12 Taideyliopiston Sörnäisten kampuksen auditoriossa, Haapaniemenkatu 6. Opinnäytteen tarkastajana toimii taiteilija-tutkija Adesola Akinleye (Texas Woman’s University) ja tilaisuuden valvojana professori ja Kuvataideakatemian tutkimuksesta vastaava varadekaani Mika Elo.