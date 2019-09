Väitöstutkimus tuotti uutta ja tarkkaa mittaustietoa rautaa raskaampien alkuaineiden atomimassoista

Suuri osa alkuaineista tuotetaan tähdissä tapahtuvissa fuusioreaktioissa. Rautaa raskaampien alkuaineiden tuottamien vaatii monimutkaisempia prosesseja, jotka tapahtuvat erilaisissa astrofysikaalisissa paikoissa. Jyväskylän yliopiston ydinfysiikan alan väitöstutkimuksessa Markus Vilén mittasi rautaa raskaampien alkuaineiden atomimassoja. Tulosten avulla voidaan mallintaa alkuaineiden tuottamiseen liittyviä avaruuden prosesseja. Tutkimuksessa Vilén mittasi atomimassat kaikkiaan 27 rautaa raskaammalle alkuaineisotoopille sekä kolmelle pitkäikäiselle viritystilalle. Näistä 16 mitattiin ensimmäistä kertaa maailmassa.

Väitöstutkimus keskittyi pääosin neutronirikkaiden harvinaisten maametallien isotooppien massamittauksiin. Näiden lisäksi tutkittiin myös ytimiä, joissa protonien ja neutronien lukumäärät olivat hyvin lähellä toisiaan.

Mittauksiin käytettiin JYFLTRAP Penningin loukkua Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa. Eksoottisia radioaktiivisia isotooppeja tuotettiin kiihdytinlaboratorion IGISOL-massaerotinlaitteistolla.

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella pystyttiin parantamaan teoreettisten mallien ennusteita.



”Mittaustiedon avulla pystytään paremmin mallintamaan esimerkiksi neutronitähtien törmäyksissä tuotettujen raskaiden alkuaineiden määriä sekä tietyn tyyppisten pulsaritähtien purkauksia. Samalla saatiin uutta tietoa sekä neutronirikkaiden että -vajaiden ytimien rakenteesta”, sanoo väitöstutkija Markus Vilén Jyväskylän yliopistosta.



Väitöstyössä myös kehitettiin ja testattiin ionisuihkujen tuottamiseen ja massojen mittaamiseen liittyviä mittausmenetelmiä.



”Onnistuimme mittamaan jopa yksittäisten ionien massoja muutaman miljardisosan tarkkuudella”, Vilén kertoo.



Markus Vilén kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen Lyseon lukiosta vuonna 2010. Hän aloitti fysiikan opinnot Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2011 ja valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2016 pääaineenaan fysiikka. Syksystä 2016 alkaen hän on työskennellyt IGISOL-tutkimusryhmässä Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa.



FM Markus Vilénin väitöskirjan "Mass measurements and production of ions at IGISOL for the astrophysical r- and rp-processes" tarkastustilaisuus pidetään 20. syyskuuta 2019 klo 12 alkaen fysiikan laitoksen salissa FYS1 (Ylistönrinne, Survontie 9). Vastaväittäjänä on professori Dan Melconian Yhdysvalloista Texas A&M –yliopistosta ja kustoksena associate professor Anu Kankainen Jyväskylän yliopistosta. Väitöstilaisuus on englanniksi.



Tutkimus on julkaistu JYU Dissertations -sarjassa, numero 123, 2019, Jyväskylän yliopisto. ISBN 978-

951-39-7838-9 (PDF), ISSN 2489-9003

Linkki julkaisuun: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65448



