Vaken strategiaehdotus: yhtiöstä digi- ja ilmastoinvestointien vauhdittaja

”Omistaja on edellyttänyt Vaken tehtävien tarkastelua tukemaan hallitusohjelman toteuttamista sekä pyytänyt Vaken hallitusta esittämään ehdotuksensa Vaken uudeksi rooliksi syyskuun puoleenväliin mennessä. Toimeksiannon mukaisesti olemme valmistelleet uuden strategian, joka vastaa omistajan esittämiin toiveisiin ja on toteutettavissa tehokkaasti. Olemme kuulleet strategiatyömme aikana yli sataa sidosryhmäkentän edustajaa. Työn aikana on käynyt selväksi, että erityisesti digitalisaation ja ilmastonmuutoksen osalta tarvitaan lisää innovaatiopanostuksia, investointeja ja teollisen mittakaavan kaupallista skaalaamista,” kommentoi Vaken hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen.

Vaken toimitusjohtaja Paula Laine taustoittaa: ”Digitalisaation käyttöönottoa läpi yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän on kiihdytettävä erityisesti ikärakenteen muutoksiin varautumiseksi. Samalla hiilineutraaliustavoitetta kohti eteneminen avaa Suomelle edelläkävijänä merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Niin digitalisaatioon kuin ilmastonmuutokseenkin liittyy seuraavan 10-15 vuoden aikana merkittävät investointitarpeet, jotka eivät tällä hetkellä toteudu markkinaehtoisesti siinä tahdissa ja laajuudessa kuin haasteisiin vastaaminen edellyttäisi. Viesti sidosryhmiltä on ollut selvä: Vaken panos investointien vauhdittajana olisi sekä tarpeellinen että tervetullut täydennys innovaatiojärjestelmäämme.”

Ehdotuksen mukaan Vake vauhdittaisi ja pääomittaisi julkisia, kaupallisia ja näitä yhdistäviä public-private-partnership-alustoja, sekä uuden teknologian ratkaisujen teollisen mittaluokan skaalauksia merkittävällä, yli 100MEUR vuosittaisella panostuksella.

”Omistaja arvioi linjauksiaan Vakea koskien syksyn aikana. Vaken strategiatyö antaa sen tulevan roolin ja toiminnan painopisteiden suuntaamiseen arvokasta analyysia ja syötteitä,” kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero sanoo.

