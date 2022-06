Vakuutuslautakunnan lääkevahinkojaosto ratkaisee kiistoja lääkevahinkoasioissa

Lääkevahinkovakuutusasioihin liittyviä korvausvaatimuksia käsitellään Suomen Keskinäisessä Lääkevahinkovakuutusyhtiössä. Korvauspäätökseen tyytymätön voi kysyä FINEstä asiaansa neuvoa ja saada riita-asiaansa kirjallisen ratkaisusuosituksen joko Vakuutuslautakunnan lääkevahinkojaostolta tai FINEn toimistosta. Asiakas voi viedä asiansa aina myös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Suurin osa tämän vuoden aikana FINEen saapuneista yhteydenotoista on liittynyt koronavirusrokotteisiin. Myös selvästi suurin osa Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi saatetuista noin 30 riita-asiasta on koskenut koronarokotetta. Yhteensä koronarokotusasioita on ratkaistu tähän mennessä noin 20. Tapausten joukossa on ollut Biontech-Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan rokotteisiin liittyviä asioita. Useimmiten kyse on ollut syy-yhteysarvioinnista. Lisäksi vireille on tullut joitain asioita, joissa on kyse korvattavan vahingon määrästä.

”Kaikki lääkkeet, oikein käytettynäkin, voivat aiheuttaa erilaisia sivu- tai haittavaikutuksia. Kuitenkaan kaikki lääkkeiden käytöstä aiheutuvat sivu- tai haittavaikutukset eivät ole korvattavia lääkevahinkoja. Lääkevahinkoihin sovelletaan lääkevahinkovakuutuksen vakuutusehtoja ja vahinkojen mahdollista korvattavuutta arvioidaan tapauskohtaisesti aina vakuutusehtojen perusteella”, FINEn jaostopäällikkö Oona Sternhufvud sanoo.

”Oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Jos syy-yhteys on vain mahdollinen eli oireiluun on monta mahdollista syytä, eikä lääkkeen käyttö ole muita syitä todennäköisempi, ei vahinko ole lääkevahinkovakuutuksesta korvattava”, Sternhufvud jatkaa.

”Lieviä ja vähäisiä vahinkoja ei korvata lääkevahinkovakuutuksesta, vaikka syy-yhteys olisikin todennäköinen. Korvausta voi saada, jos lääkkeen aiheuttama haitta tai työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää tai jos lääkehaitasta on aiheutunut sairaanhoitokustannuksia tai ansionmenetystä enemmän kuin 85 euroa”, Sternhufvud sanoo.

Toimi näin, jos aiot hakea korvauksia lääkevahinkovakuutuksesta