Valitse vastuullisemmin -palvelu laajenee Helsingistä Tampereelle

Tamperelaiset matkailu- ja tapahtuma-alan yritykset voivat nyt lähteä mukaan Valitse vastuullisemmin -palveluun. Palvelun tavoitteena on kirittää vastuullisuustyötä ja auttaa helpottaa vastuullisten palveluiden löytymistä Tampereen seudulla.

– Valitse vastuullisemmin -palvelu on tuotu Helsingistä Tampereelle Tampereen tapahtumatoimiston ja Visit Tampereen toimesta. Tausta-ajatuksena helpottaa yritysten vastuullisuustyötä tarjoamalla siihen konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja. Palvelu on suunnattu kaiken kokoisille toimijoille eikä se edellytä sertifiointia tai auditointia, kertoo Laila Walldén Visit Tampereesta.

Mukaan voivat lähteä käyntikohteet, liikkeet, tapahtumat, majoitusliikkeet, kahvilat, ravintolat ja baarit sekä tapahtumatilat. Toimija pääsee mukaan palveluun täyttämällä minimimäärän oman palveluluokkansa kriteereitä. Kriteerit löytyvät Visit Tampereen verkkosivuilta. Palveluun voi ilmoittautua Visit Tampereen sivuilta löytyvän lomakkeen kautta ja palvelu on yrityksille maksuton.

Valitse vastuullisemmin -palvelun pohjana on Tampereelle räätälöity kriteeristö, joka on kehitetty yhteistyössä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kriteeristön osatekijöinä ovat muun muassa energia, ruoka ja tarjoilu sekä sosiaalinen kestävyys. Kriteereissä huomioidaan esimerkiksi vierailijoiden saapumisen ympäristövaikutusten minimointi, hävikin vähäisyys ja hiilijalanjäljen kompensointimahdollisuus.

Valitse vastuullisemmin -palvelu tuo esiin Tampereen seudun yritysten ilmastoystävällisiä tekoja ja kannustaa sekä yrityksiä että kuluttajia vastuullisempiin valintoihin. Palvelussa mukana olevat yritykset ja toimijat tunnistaa Visit Tampereen sivuilla punaisesta sydäntunnuksesta. Sivuilla voi myös tarkastella, mitkä kriteerit yritys täyttää.

Tampereen oma Särkänniemi vastuullisuustyön edelläkävijä ja mukana myös Valitse vastuullisemmin -palvelussa. Huvipuisto sai ensimmäisenä alallaan ISO 14001 – ympäristösertifikaatin, ja helmikuussa 2021 Särkänniemelle myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki ensimmäisenä huvipuistona Suomessa.

Kokonaan uusiutuvalla energialla toimiva huvipuisto saa sähkönsä Tammerkoskessa tuotetusta koskisähköstä ja omasta aurinkovoimalastaan. Huvipuistopäivän hiilijalanjäljestä ylivoimaisesti suurin kuorma syntyy kuitenkin saapumisesta.

– Tavoitteenamme on lisätä joukkoliikenteen osuutta asiakkaiden saapumisessa, missä apuna on yhteistyö kaupungin ja joukkoliikenteen eri toimijoiden kanssa. Haluamme tehdä asiakkaalle helpoksi saapua keskustasta kävellen tai pyöräillen, ja että siirtymä bussista tai ratikasta huvipuiston portille on mahdollisimman viihtyisä, sanoo Tampereen Särkänniemi Oy:n kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

Entistä vastuullisempi tapahtumien Tampere

Ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä teemoja tapahtumien järjestämisessä. Tamperelainen pesäpalloseura Manse PP tähtää maailman vastuullisimmaksi pesäpalloseuraksi.

– Pelit ovat perhetapahtumia, joten yleisössä on paljon kävijäkuntaa, jolle vastuullisuusasiat ovat tärkeitä. Kannustamme yleisöä saapumaan julkisilla tai kevyellä liikenteellä, pyrimme pitämään ruokahävikin nollassa, kierrätämme tölkit ja aiomme lisätä kasvis- ja lähiruokatarjontaa entisestään. Kannustukseen käytetään konkreettisiakin keinoja: viime kaudella teemapeleissä 100 ensimmäistä polkupyörällä saapuvaa sai pyöränsä aivan stadionin portille ja ilmaisen kasvis- tai lihapiirakan, kertoo Manse PP edustus ry:n puheenjohtaja Matti Helimo.

Myös musiikkiklubi ja tapahtumatila G Livelab Tampere erottuu vastuullisuudellaan. Rakennus on peruskorjauksen yhteydessä tehty energiatehokkaaksi ja sähkö on ilmaston kannalta kestävää. Myös esteettömyys ja saavutettavuus ovat G livelabille tärkeitä tekijöitä. Valitse vastuullisemmin -palvelun myötä G Livelabin huomio on kiinnittynyt materiaalivirtoihin ja -valintoihin.