Valkohäntäpeuran metsästyksessä mahdollisuus käyttää keinovaloa ja yötähtäimiä poikkeusluvalla Lounais-Suomessa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli talvella 2021–2022 noin 109 000 valkohäntäpeuraa. Kanta pieneni edellisvuodesta noin 9,5 %. Muutos on kannanhoidollisten tavoitteiden mukainen ja rohkaisee jatkamaan kannanhoidon edellyttämää pitkäjänteistä työtä, jota metsästäjät ovat tehneet. Viime metsästyskauden ennätyssuuri lähes 74 000 yksilön saalis vastaa edellisen kanta-arvion laskelmaa kannan kasvun pysäyttämiseen tarvittavasta saalismäärästä. Apuna tässä oli myös viime vuonna poikkeuslupa keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinten käyttöön. Lajin suunnitelmallista kannanhallintaa pystytään toteuttamaan parhaiten nykylainsäädännöllä tapahtuvalla tehokkaalla pyynnillä.

Koko maa ei kuulu poikkeuslupa-alueeseen

Valkohäntäpeurakanta on tihein Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan ja Hämeen alueilla.Poikkeusluvassa ja Metsästäjäliiton ohjeistuksessa on listattu poikkeusluvassa mainitut riistanhoitoyhdistykset, joiden alueella poikkeusluvan käyttö on mahdollista. Lupa on voimassa alueella, joka pääsääntöisesti käsittää valkohäntäpeuran juuri valkohäntäpeuran tihentymäalueet Helsinki-Tampere-Pori -alueen lounaispuolella.

Valkohäntäpeuran poikkeuslupaan hakeutuminen

Metsästysseurat ja -seurueet voivat hakeutua valkohäntäpeuran metsästyksen valonlähteitä ja yötähtäimiä koskevan poikkeusluvan piiriin. Lupaa ei voi käyttää ilman, että poikkeusluvan piiriin on hakeuduttu Metsästäjäliiton kautta. Viimevuotinen ilmoittautuminen ei riitä, vaan hakeutuminen täytyy tehdä tänä vuonna uudelleen.

Ilman lupaa ja Metsästäjäliiton vahvistusta valon tai yötähtäimen käyttö on metsästyslain mukaisesti kiellettyä. Poikkeuslupa ei myöskään anna lupaa metsästää poikkeusluvan tekniikoita käyttäen muita eläimiä kuin valkohäntäpeuroja.

Hakeutumisen ohjeistus on nyt laadittu ja hakeutumiskanava avattu. Metsästäjäliitto on julkaissut ohjeistuksen, jossa kerrotaan, miten metsästysseura, -seurue tai muu luvankäyttäjätaho voi hakeutua valkohäntäpeuran metsästyksessä peuran tihentymäalueilla keinovalon tai yötähtäinlaitteiden käyttöä koskevan poikkeusluvan piiriin. Ohjeistus löytyy täältä: https://metsastajaliitto.fi/ohjeistuspoikkeuslupaan



Poikkeusluvan mukaisia menetelmiä on mahdollista käyttää ainoastaan vahtimismetsästyksessä. Metsästyksen tapahtuessa auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana, voi se tapahtua ainoastaan metsästyksenjohtajan hyväksymässä paikassa. Valkohäntäpeuran vahtimismetsästyksellä tarkoitetaan metsästystä, jossa metsästäjä pysyy paikallaan odottaen, että riistaeläin tulee näkyville ja ampumasektorille ilman painostusta.

Lisätietoja:

Perustietoa poikkeusluvasta sekä usein kysytyt kysymykset: https://metsastajaliitto.fi/valkohantapeura

Hakuohjeet: https://metsastajaliitto.fi/ohjeistuspoikkeuslupaan